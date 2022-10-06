https://ria.ru/20221006/razgovor-1822096378.html

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу - РИА Новости, 06.10.2022

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T22:20

2022-10-06T22:20

2022-10-06T22:32

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

россия

прага

анкара (провинция)

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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Праге.Турецкий лидер также добавил, что надеется на скорые "позитивные итоги" усилий Анкары по решению вопроса с выводом российских удобрений на рынки.

https://ria.ru/20220929/erdogan-1820230421.html

турция

россия

прага

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, прага, анкара (провинция)