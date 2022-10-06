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Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу - РИА Новости, 06.10.2022
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Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу - РИА Новости, 06.10.2022
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:20
2022-10-06T22:32
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
россия
прага
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Праге.Турецкий лидер также добавил, что надеется на скорые "позитивные итоги" усилий Анкары по решению вопроса с выводом российских удобрений на рынки.
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россия
прага
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, прага, анкара (провинция)
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Россия, Прага, Анкара (провинция)
22:20 06.10.2022 (обновлено: 22:32 06.10.2022)
 
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу

Эрдоган заявил, что планирует переговорить по телефону с Путиным в пятницу

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Праге.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 07:43
Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"
Турецкий лидер также добавил, что надеется на скорые "позитивные итоги" усилий Анкары по решению вопроса с выводом российских удобрений на рынки.
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияРоссияПрагаАнкара (провинция)
 
 
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