https://ria.ru/20221006/razgovor-1822096378.html
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу - РИА Новости, 06.10.2022
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:20
2022-10-06T22:20
2022-10-06T22:32
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
россия
прага
анкара (провинция)
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу планируются его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Праге.Турецкий лидер также добавил, что надеется на скорые "позитивные итоги" усилий Анкары по решению вопроса с выводом российских удобрений на рынки.
https://ria.ru/20220929/erdogan-1820230421.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, россия, прага, анкара (провинция)
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Россия, Прага, Анкара (провинция)
22:20 06.10.2022 (обновлено: 22:32 06.10.2022)
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным в пятницу
Эрдоган заявил, что планирует переговорить по телефону с Путиным в пятницу