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Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/pvo-1822016987.html
Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту
Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту - РИА Новости, 06.10.2022
Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту
Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:43
2022-10-06T17:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (город)
херсон
в мире
кирилл стремоусов
владимир путин
украина
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ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, сегодня сообщалось об очередном обстреле. Как сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
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вооруженные силы украины, днепр (город), херсон, в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, украина, херсонская область , госдума рф, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Херсон, В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Украина, Херсонская область , Госдума РФ, Совет Федерации РФ
16:43 06.10.2022 (обновлено: 17:30 06.10.2022)
 
Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

Российские системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

"В 16:05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили", — сказал он.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, сегодня сообщалось об очередном обстреле. Как сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепр (город)ХерсонВ миреКирилл СтремоусовВладимир ПутинУкраинаХерсонская областьГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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