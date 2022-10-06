https://ria.ru/20221006/pvo-1822016987.html

Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту - РИА Новости, 06.10.2022

Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:43

2022-10-06T16:43

2022-10-06T17:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепр (город)

херсон

в мире

кирилл стремоусов

владимир путин

украина

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ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, сегодня сообщалось об очередном обстреле. Как сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

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