https://ria.ru/20221006/publikatsiya-1821951648.html

Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах

Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах - РИА Новости, 06.10.2022

Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах

Публикация о якобы покинувших РФ почти 700 тысяч граждан после объявления частичной мобилизации похожа на "утку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:20

2022-10-06T13:20

2022-10-06T14:47

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Публикация о якобы покинувших РФ почти 700 тысяч граждан после объявления частичной мобилизации похожа на "утку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не является, это похоже на какую-то "утку", я вообще не знаю, что такое русское издательство Форбс. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли правдой публикация о том, что порядка 700 тысяч человек покинули РФ с начала частичной мобилизации.Он уточнил, что точными цифрами не обладает. "Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении", - добавил Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как 4 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.

https://ria.ru/20221006/transport-1821861626.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, общество