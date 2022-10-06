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Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах - РИА Новости, 06.10.2022
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Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах
Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах - РИА Новости, 06.10.2022
Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах
Публикация о якобы покинувших РФ почти 700 тысяч граждан после объявления частичной мобилизации похожа на "утку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:20
2022-10-06T14:47
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Публикация о якобы покинувших РФ почти 700 тысяч граждан после объявления частичной мобилизации похожа на "утку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не является, это похоже на какую-то "утку", я вообще не знаю, что такое русское издательство Форбс. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли правдой публикация о том, что порядка 700 тысяч человек покинули РФ с начала частичной мобилизации.Он уточнил, что точными цифрами не обладает. "Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении", - добавил Песков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как 4 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.
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дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Россия, Общество
13:20 06.10.2022 (обновлено: 14:47 06.10.2022)
 
Кремль прокомментировал публикацию о якобы 700 тысячах уехавших россиянах

Песков назвал уткой публикацию о 700 тысячах уехавших от мобилизации россиян

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
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КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Публикация о якобы покинувших РФ почти 700 тысяч граждан после объявления частичной мобилизации похожа на "утку", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не является, это похоже на какую-то "утку", я вообще не знаю, что такое русское издательство Форбс. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли правдой публикация о том, что порядка 700 тысяч человек покинули РФ с начала частичной мобилизации.
Он уточнил, что точными цифрами не обладает. "Но, конечно, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении", - добавил Песков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Как 4 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в ВС РФ уже прибыли более 200 тысяч из 300 тысяч человек, которых планируется призвать.
Автомобили в районе погранперехода Мариинский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
03:52
В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян
 
Дмитрий ПесковРоссияОбщество
 
 
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