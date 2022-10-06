https://ria.ru/20221006/proekty-1821874085.html

Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол

Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 06.10.2022

Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол

РФ и Бразилия продолжают обсуждение целого ряда проектов, несмотря на санкции Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:55

2022-10-06T08:55

2022-10-06T09:18

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БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. РФ и Бразилия продолжают обсуждение целого ряда проектов, несмотря на санкции Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий."Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства", - сказал он."Также на повестке дня стоят проекты сотрудничества России и Бразилии в атомной сфере, в сфере строительства железной дороги, они обсуждаются профессиональным сообществом", - добавил Лабецкий.По его словам, важнейший вопрос для Бразилии сегодня – это поддержание работоспособности агроиндустрии."Бразилия превратилась в своего рода супердержаву по производству сельскохозяйственных продуктов, местные власти справедливо подчеркивают, что при сегодняшнем развитии сельского хозяйства Бразилия способна удовлетворить нужды более чем 1 миллиарда человек, а это значительная часть населения земли", - уточнил дипломат."Удобрения им нужны, и они будут делать все, чтобы эти удобрения поступали, производились здесь, чтобы агроиндустрия была тем драйвером национального развития, которым она является сегодня", - добавил он.Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии. В конце июня президент России Владимир Путин в разговоре с Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бразилия, россия, политика, алексей лабецкий