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Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол
Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол - РИА Новости, 06.10.2022
Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол
РФ и Бразилия продолжают обсуждение целого ряда проектов, несмотря на санкции Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:55
2022-10-06T09:18
в мире
бразилия
россия
политика
алексей лабецкий
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БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. РФ и Бразилия продолжают обсуждение целого ряда проектов, несмотря на санкции Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий."Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства", - сказал он."Также на повестке дня стоят проекты сотрудничества России и Бразилии в атомной сфере, в сфере строительства железной дороги, они обсуждаются профессиональным сообществом", - добавил Лабецкий.По его словам, важнейший вопрос для Бразилии сегодня – это поддержание работоспособности агроиндустрии."Бразилия превратилась в своего рода супердержаву по производству сельскохозяйственных продуктов, местные власти справедливо подчеркивают, что при сегодняшнем развитии сельского хозяйства Бразилия способна удовлетворить нужды более чем 1 миллиарда человек, а это значительная часть населения земли", - уточнил дипломат."Удобрения им нужны, и они будут делать все, чтобы эти удобрения поступали, производились здесь, чтобы агроиндустрия была тем драйвером национального развития, которым она является сегодня", - добавил он.Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии. В конце июня президент России Владимир Путин в разговоре с Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821064645.html
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821298285.html
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в мире, бразилия, россия, политика, алексей лабецкий
В мире, Бразилия, Россия, Политика, Алексей Лабецкий
08:55 06.10.2022 (обновлено: 09:18 06.10.2022)
 
Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике, заявил посол

Посол Лабецкий: Россия и Бразилия продолжают обсуждать проекты в энергетике и АПК

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. РФ и Бразилия продолжают обсуждение целого ряда проектов, несмотря на санкции Запада, сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.
"Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства", - сказал он.
"Также на повестке дня стоят проекты сотрудничества России и Бразилии в атомной сфере, в сфере строительства железной дороги, они обсуждаются профессиональным сообществом", - добавил Лабецкий.
По его словам, важнейший вопрос для Бразилии сегодня – это поддержание работоспособности агроиндустрии.
Россия для нас жизненно необходима — лидер Бразилии об отношениях стран - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:21
Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару
"Бразилия превратилась в своего рода супердержаву по производству сельскохозяйственных продуктов, местные власти справедливо подчеркивают, что при сегодняшнем развитии сельского хозяйства Бразилия способна удовлетворить нужды более чем 1 миллиарда человек, а это значительная часть населения земли", - уточнил дипломат.
"Удобрения им нужны, и они будут делать все, чтобы эти удобрения поступали, производились здесь, чтобы агроиндустрия была тем драйвером национального развития, которым она является сегодня", - добавил он.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии. В конце июня президент России Владимир Путин в разговоре с Болсонару подчеркнул, что РФ привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью >>>
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