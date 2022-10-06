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Исследование: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов - РИА Новости, 06.10.2022
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Исследование: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
Исследование: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов - РИА Новости, 06.10.2022
Исследование: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов
После объявления в России частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли за неделю с 21 по 28 сентября в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T04:19
2022-10-06T04:23
экономика
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. После объявления в России частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли за неделю с 21 по 28 сентября в 2,5 раза, следует из данных сервиса Sellematics, с которыми ознакомилось РИА Новости.Так, за неделю с 21 по 28 сентября на этом маркетплейсе было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее. Общее количество проданных изделий составило 17 тысяч штук. На Wildberries за тот же период было продано 28 тысяч балаклав, что в 1,8 раза больше, чем неделей раньше. Продажи армейских ботинок на Ozon выросли в 3,3 раза, а на Wildberries - в 2,5 раза.Также на неделе после объявления частичной мобилизации вырос спрос на бронежилеты. На Ozon было продано 1330 штук с 21 по 28 сентября, что в 3,2 раза больше, чем неделей ранее, а на Wildberries продано 540 бронежилетов, что в 2,1 раза больше, чем 13-20 сентября. На Wildberries количество проданных спальных мешков составило 3 тысячи штук, увеличившись в 2,2 раза, а на Ozon продажи за тот же период наоборот сократились в 1,2 раза."Спрос на снаряжение вырос на всех маркетплейсах сразу после объявления частичной мобилизации. В итоге усредненная цена на все позиции поднялась примерно в 1,2 раза, по некоторым категориям товаров рост оказался многократным. Не думаю, что это связано со спекуляцией на высоком спросе, просто обычно самые недорогие позиции раскупают в первые дни, а поставщики не всегда успевают пополнить стоки", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компаний Sellematics Дарьи Ткаченко.Президент России Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в стране частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.Позже стали поступать жалобы граждан на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекарственные препараты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминала о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. Служба заявила о том, что изучит обоснованность изменения цен на данные товары, направив запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, а также запросив у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821501611.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
04:19 06.10.2022 (обновлено: 04:23 06.10.2022)
 
Исследование: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов

Исследование Sellematics: в России выросли продажи армейских ботинок и бронежилетов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАрмейские ботинки
Армейские ботинки - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Армейские ботинки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. После объявления в России частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли за неделю с 21 по 28 сентября в 2,5 раза, следует из данных сервиса Sellematics, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Специалисты подсчитали, насколько выросли продажи снаряжения на крупных маркетплейсах после начала частичной мобилизации в России.... Продажи армейских ботинок и бронежилетов на маркетплейсах выросли в 2,5 раза за неделю. Самый большой рост продаж был зафиксирован на Ozon", - говорится в материалах сервиса.
Так, за неделю с 21 по 28 сентября на этом маркетплейсе было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее. Общее количество проданных изделий составило 17 тысяч штук. На Wildberries за тот же период было продано 28 тысяч балаклав, что в 1,8 раза больше, чем неделей раньше. Продажи армейских ботинок на Ozon выросли в 3,3 раза, а на Wildberries - в 2,5 раза.
Также на неделе после объявления частичной мобилизации вырос спрос на бронежилеты. На Ozon было продано 1330 штук с 21 по 28 сентября, что в 3,2 раза больше, чем неделей ранее, а на Wildberries продано 540 бронежилетов, что в 2,1 раза больше, чем 13-20 сентября. На Wildberries количество проданных спальных мешков составило 3 тысячи штук, увеличившись в 2,2 раза, а на Ozon продажи за тот же период наоборот сократились в 1,2 раза.
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"Спрос на снаряжение вырос на всех маркетплейсах сразу после объявления частичной мобилизации. В итоге усредненная цена на все позиции поднялась примерно в 1,2 раза, по некоторым категориям товаров рост оказался многократным. Не думаю, что это связано со спекуляцией на высоком спросе, просто обычно самые недорогие позиции раскупают в первые дни, а поставщики не всегда успевают пополнить стоки", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компаний Sellematics Дарьи Ткаченко.
Президент России Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в стране частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные военно-учетные специальности. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
Позже стали поступать жалобы граждан на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекарственные препараты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ напоминала о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. Служба заявила о том, что изучит обоснованность изменения цен на данные товары, направив запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, а также запросив у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах.
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