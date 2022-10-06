Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ
Эксперт Петракис: ЕС не установит потолок цен на газ из-за разницы в уровне экономик стран
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил РИА Новости профессор экономики Афинского университета Панайотис Петракис.
"Установление потолка очень затруднительно, поскольку экономики европейских стран имеют разные возможности и, если угодно, крупные игроки преследуют разные интересы. Это все просто не укладывается в общую корзину. Иными словами, Евросоюз не действует как единое государство, с целью закупки какой-либо продукции. Даже в ситуации с крупными американским компаниями (Евросоюзу) очень сложно прийти к согласию, чтобы иметь возможность диктовать свои правила. Так что к общему итогу не придут, и каждая страна по отдельности будет выстраивать свою политику. Это будет происходить, и это уже происходит", - сказал Петракис.
Ранее за введение потолка цен неоднократно выступал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. "Должен быть установлен предел цены на импортируемый природный газ. Цена природного газа должна быть каким-то образом отвязана от цены электроэнергии", - заявил Мицотакис, выступая 4 октября в парламенте на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Новая демократия".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.