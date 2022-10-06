Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ - РИА Новости, 06.10.2022
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ
Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил РИА Новости профессор экономики Афинского университета Панайотис... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:51
2022-10-06T11:51
экономика
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил РИА Новости профессор экономики Афинского университета Панайотис Петракис."Установление потолка очень затруднительно, поскольку экономики европейских стран имеют разные возможности и, если угодно, крупные игроки преследуют разные интересы. Это все просто не укладывается в общую корзину. Иными словами, Евросоюз не действует как единое государство, с целью закупки какой-либо продукции. Даже в ситуации с крупными американским компаниями (Евросоюзу) очень сложно прийти к согласию, чтобы иметь возможность диктовать свои правила. Так что к общему итогу не придут, и каждая страна по отдельности будет выстраивать свою политику. Это будет происходить, и это уже происходит", - сказал Петракис.Ранее за введение потолка цен неоднократно выступал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. "Должен быть установлен предел цены на импортируемый природный газ. Цена природного газа должна быть каким-то образом отвязана от цены электроэнергии", - заявил Мицотакис, выступая 4 октября в парламенте на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Новая демократия".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, россия
Экономика, Евросоюз, Россия
11:51 06.10.2022
 
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ

Эксперт Петракис: ЕС не установит потолок цен на газ из-за разницы в уровне экономик стран

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил РИА Новости профессор экономики Афинского университета Панайотис Петракис.
"Установление потолка очень затруднительно, поскольку экономики европейских стран имеют разные возможности и, если угодно, крупные игроки преследуют разные интересы. Это все просто не укладывается в общую корзину. Иными словами, Евросоюз не действует как единое государство, с целью закупки какой-либо продукции. Даже в ситуации с крупными американским компаниями (Евросоюзу) очень сложно прийти к согласию, чтобы иметь возможность диктовать свои правила. Так что к общему итогу не придут, и каждая страна по отдельности будет выстраивать свою политику. Это будет происходить, и это уже происходит", - сказал Петракис.
Ранее за введение потолка цен неоднократно выступал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. "Должен быть установлен предел цены на импортируемый природный газ. Цена природного газа должна быть каким-то образом отвязана от цены электроэнергии", - заявил Мицотакис, выступая 4 октября в парламенте на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Новая демократия".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:00
Запад толкнул Саудовскую Аравию в объятия Москвы
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:00
Изображая жертву Путина: Германию подталкивают к самоубийству
 
ЭкономикаЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала