https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html

Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ

Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ - РИА Новости, 06.10.2022

Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ

Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил РИА Новости профессор экономики Афинского университета Панайотис... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:51

2022-10-06T11:51

2022-10-06T11:51

экономика

евросоюз

россия

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АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил РИА Новости профессор экономики Афинского университета Панайотис Петракис."Установление потолка очень затруднительно, поскольку экономики европейских стран имеют разные возможности и, если угодно, крупные игроки преследуют разные интересы. Это все просто не укладывается в общую корзину. Иными словами, Евросоюз не действует как единое государство, с целью закупки какой-либо продукции. Даже в ситуации с крупными американским компаниями (Евросоюзу) очень сложно прийти к согласию, чтобы иметь возможность диктовать свои правила. Так что к общему итогу не придут, и каждая страна по отдельности будет выстраивать свою политику. Это будет происходить, и это уже происходит", - сказал Петракис.Ранее за введение потолка цен неоднократно выступал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. "Должен быть установлен предел цены на импортируемый природный газ. Цена природного газа должна быть каким-то образом отвязана от цены электроэнергии", - заявил Мицотакис, выступая 4 октября в парламенте на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Новая демократия".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, евросоюз, россия