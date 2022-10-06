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Омская и Амурская области представили меры поддержки бизнеса на МСП.РФ - РИА Новости, 06.10.2022
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Омская и Амурская области представили меры поддержки бизнеса на МСП.РФ
Омская и Амурская области представили меры поддержки бизнеса на МСП.РФ - РИА Новости, 06.10.2022
Омская и Амурская области представили меры поддержки бизнеса на МСП.РФ
На Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса еще двух регионов – Амурской и Омской областей, сообщает... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:51
2022-10-06T11:51
корпорация мсп
александр исаевич
россия
омская область
амурская область
технологии
экономика
андрей белоусов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса еще двух регионов – Амурской и Омской областей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Таким образом, на платформе теперь представлены 235 региональных мер поддержки 21 региона.Генеральный директор КМСП Александр Исаевич напомнил, что сегодня на МСП.РФ малый бизнес может воспользоваться каждым из 19 федеральных сервисов, при помощи которых можно зарегистрировать собственное дело, пройти обучение предпринимательским навыкам или принять участие в акселераторе, подать заявку на кредит, льготный лизинг, найти рынок сбыта или поставщиков, сообщить о нарушении своих прав при проверках, получении господдержки."Предприниматели Амурской и Омской областей в дополнение к существующим федеральным сервисам теперь смогут также подать заявку на меры поддержки региона. Для этого необходимо авторизоваться на МСП.РФ и найти необходимую услугу", - сказал Исаевич.Так, предприниматели Омской области через МСП.РФ могут записаться на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на семинары, тренинги, конференции, форумы, подать заявку на продвижение продукции, сертификацию товаров, работ и услуг и другое.В свою очередь, МСБ Амурской области через платформу может обратиться за консультацией по вопросам ведения бизнеса, включая правовое обеспечение, финансовое планирование, подбор персонала, маркетинговое сопровождение.По данным КМСП, в рамках сервиса "Региональные меры поддержки" подано уже более 10 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, александр исаевич, россия, омская область, амурская область, технологии, экономика, андрей белоусов
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия, Омская область, Амурская область, Технологии, Экономика, Андрей Белоусов
11:51 06.10.2022
 

Омская и Амурская области представили меры поддержки бизнеса на МСП.РФ

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса еще двух регионов – Амурской и Омской областей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Таким образом, на платформе теперь представлены 235 региональных мер поддержки 21 региона.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич напомнил, что сегодня на МСП.РФ малый бизнес может воспользоваться каждым из 19 федеральных сервисов, при помощи которых можно зарегистрировать собственное дело, пройти обучение предпринимательским навыкам или принять участие в акселераторе, подать заявку на кредит, льготный лизинг, найти рынок сбыта или поставщиков, сообщить о нарушении своих прав при проверках, получении господдержки.
"Предприниматели Амурской и Омской областей в дополнение к существующим федеральным сервисам теперь смогут также подать заявку на меры поддержки региона. Для этого необходимо авторизоваться на МСП.РФ и найти необходимую услугу", - сказал Исаевич.
Генеральный директор, председатель правления корпорации МСП Александр Исаевич на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:57
В КМСП рассказали о запросах регионов по льготному кредитованию бизнеса
Так, предприниматели Омской области через МСП.РФ могут записаться на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на семинары, тренинги, конференции, форумы, подать заявку на продвижение продукции, сертификацию товаров, работ и услуг и другое.
В свою очередь, МСБ Амурской области через платформу может обратиться за консультацией по вопросам ведения бизнеса, включая правовое обеспечение, финансовое планирование, подбор персонала, маркетинговое сопровождение.
По данным КМСП, в рамках сервиса "Региональные меры поддержки" подано уже более 10 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.
Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссияОмская областьАмурская областьТехнологииЭкономикаАндрей Белоусов
 
 
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