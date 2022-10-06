https://ria.ru/20221006/peregovory-1822002982.html
Матвиенко: украинские парламентарии проигнорировали предложение о диалоге
Матвиенко: украинские парламентарии проигнорировали предложение о диалоге - РИА Новости, 06.10.2022
Матвиенко: украинские парламентарии проигнорировали предложение о диалоге
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на ее сегодняшнее предложение о переговорах делегаций парламентов России и Украины, приехавших на РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:06
2022-10-06T16:06
2022-10-06T19:43
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ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на ее сегодняшнее предложение о переговорах делегаций парламентов России и Украины, приехавших на саммит G20 в Индонезию, реакции не последовало, поскольку Киев не может принимать решения без западных "хозяев".Ранее она предложила делегации парламента Украины, которая также приехала на саммит парламентов Большой двадцатки, прямо сегодня сесть за стол переговоров.Она добавила, что предметом переговоров не может быть вопрос вхождения в состав РФ четырех новых субъектов, но остановить дальнейшие военные действия Россия готова - на своих условиях. По ее мнению, в рамках диалога парламентариев можно было бы подготовить основу для этого, но этого не произошло - выступление украинской делегации на саммите состояло лишь из "заезженных фальшивых обвинений" в адрес России.Матвиенко также пообещала, что Россия не подпишет итоговую резолюцию саммита, если там будут неприемлемые для нее формулировки, которые пытаются силой "протащить" некоторые страны, в том числе Великобритания.Спикер Совфеда заметила, что выступления некоторых участников парламентской "двадцатки" "даже уже было неинтересно слушать", потому что это были "одни и те же заезженные штампы" и обвинения, которые не нашли поддержки у большинства присутствующих на заседании саммита.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220930/lavrov-1820672869.html
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валентина матвиенко, россия, украина, совет федерации рф, в мире
Валентина Матвиенко, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, В мире
16:06 06.10.2022 (обновлено: 19:43 06.10.2022)
Матвиенко: украинские парламентарии проигнорировали предложение о диалоге
Спикер Совфеда Матвиенко заявила о готовности к переговорам с Украиной на условиях России
ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на ее сегодняшнее предложение о переговорах делегаций парламентов России и Украины, приехавших на саммит G20 в Индонезию, реакции не последовало, поскольку Киев не может принимать решения без западных "хозяев".
Ранее она предложила делегации парламента Украины, которая также приехала на саммит парламентов Большой двадцатки, прямо сегодня сесть за стол переговоров.
"Я сказала: мы за переговоры, давайте, прямо здесь начнем. Понятно, что реакции нет, потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания ее хозяев, принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине", - сказала Матвиенко журналистам.
Она добавила, что предметом переговоров не может быть вопрос вхождения в состав РФ четырех новых субъектов, но остановить дальнейшие военные действия Россия готова - на своих условиях. По ее мнению, в рамках диалога парламентариев можно было бы подготовить основу для этого, но этого не произошло - выступление украинской делегации на саммите состояло лишь из "заезженных фальшивых обвинений" в адрес России.
Матвиенко также пообещала, что Россия не подпишет итоговую резолюцию саммита, если там будут неприемлемые для нее формулировки, которые пытаются силой "протащить" некоторые страны, в том числе Великобритания
.
Спикер Совфеда заметила, что выступления некоторых участников парламентской "двадцатки" "даже уже было неинтересно слушать", потому что это были "одни и те же заезженные штампы" и обвинения, которые не нашли поддержки у большинства присутствующих на заседании саммита.
"Ничего нового - ложные обвинения в адрес России, надуманные высказывания о вторжении в чужую страну", - добавила Матвиенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".