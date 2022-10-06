https://ria.ru/20221006/otsrochka-1821866145.html

В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук

В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук - РИА Новости, 06.10.2022

В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук

Зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой об отсрочке в рамках проходящей в России частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:09

2022-10-06T07:09

2022-10-06T07:11

общество

борис чернышов (депутат)

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой об отсрочке в рамках проходящей в России частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, об этом он сообщил РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что подписал документы об отсрочке для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов."Предлагаю ввести отсрочку от мобилизации для кандидатов и докторов наук, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН", - сообщил Чернышов.Указом Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821850363.html

россия

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Максим Горбачев

общество, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии