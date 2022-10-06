https://ria.ru/20221006/otsrochka-1821866145.html
В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук
В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук - РИА Новости, 06.10.2022
В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук
Зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой об отсрочке в рамках проходящей в России частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:09
2022-10-06T07:09
2022-10-06T07:11
общество
борис чернышов (депутат)
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой об отсрочке в рамках проходящей в России частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, об этом он сообщил РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что подписал документы об отсрочке для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов."Предлагаю ввести отсрочку от мобилизации для кандидатов и докторов наук, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН", - сообщил Чернышов.Указом Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821850363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Борис Чернышов (депутат), Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
07:09 06.10.2022 (обновлено: 07:11 06.10.2022)
В Госдуме призвали дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук
Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал дать отсрочку от мобилизации докторам наук