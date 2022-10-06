https://ria.ru/20221006/otravlenie-1821933335.html

В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе

В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе - РИА Новости, 06.10.2022

В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе

Прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников завода "Континенталь" в Калуге, по данным Минздрава региона, за... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:30

2022-10-06T12:30

2022-10-06T12:52

происшествия

калуга

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников завода "Континенталь" в Калуге, по данным Минздрава региона, за медпомощью обратились 28 человек, из них 15 госпитализированы.Утром в четверг в соцсетях появилась информация о том, что работники завода "Континенталь" отравились после обеда в столовой предприятия."Информируем о состоянии сотрудников завода "Континенталь". 28 человек обратилось за медицинской помощью в состоянии легкой и средней степени тяжести. В инфекционную больницу госпитализировано 15 человек. Все пациенты находятся под контролем медперсонала", - сообщил Минздрав Калужской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".РИА Новости пока не располагает комментарием предприятия.В выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, отметив, что проверяет еще один факт массового отравления. "Прокуратура области организовала проверку информации, размещенной в сети интернет о пищевом отравлении рабочих на стройке корпуса МГТУ имени Баумана и на заводе "Континенталь", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220905/detsad-1814655250.html

https://ria.ru/20220820/rassledovanie-1811046235.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калуга, калужская область, россия