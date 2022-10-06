12:30 06.10.2022 (обновлено: 12:52 06.10.2022)
В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе
В Калуге 15 человек госпитализировали после пищевого отравления на заводе "Континенталь"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников завода "Континенталь" в Калуге, по данным Минздрава региона, за медпомощью обратились 28 человек, из них 15 госпитализированы.
Утром в четверг в соцсетях появилась информация о том, что работники завода "Континенталь" отравились после обеда в столовой предприятия.
"Информируем о состоянии сотрудников завода "Континенталь". 28 человек обратилось за медицинской помощью в состоянии легкой и средней степени тяжести. В инфекционную больницу госпитализировано 15 человек. Все пациенты находятся под контролем медперсонала", - сообщил Минздрав Калужской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости пока не располагает комментарием предприятия.
В выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, отметив, что проверяет еще один факт массового отравления. "Прокуратура области организовала проверку информации, размещенной в сети интернет о пищевом отравлении рабочих на стройке корпуса МГТУ имени Баумана и на заводе "Континенталь", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.