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В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе - РИА Новости, 06.10.2022
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В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе
В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе - РИА Новости, 06.10.2022
В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе
Прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников завода "Континенталь" в Калуге, по данным Минздрава региона, за... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:30
2022-10-06T12:52
происшествия
калуга
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников завода "Континенталь" в Калуге, по данным Минздрава региона, за медпомощью обратились 28 человек, из них 15 госпитализированы.Утром в четверг в соцсетях появилась информация о том, что работники завода "Континенталь" отравились после обеда в столовой предприятия."Информируем о состоянии сотрудников завода "Континенталь". 28 человек обратилось за медицинской помощью в состоянии легкой и средней степени тяжести. В инфекционную больницу госпитализировано 15 человек. Все пациенты находятся под контролем медперсонала", - сообщил Минздрав Калужской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".РИА Новости пока не располагает комментарием предприятия.В выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, отметив, что проверяет еще один факт массового отравления. "Прокуратура области организовала проверку информации, размещенной в сети интернет о пищевом отравлении рабочих на стройке корпуса МГТУ имени Баумана и на заводе "Континенталь", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
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происшествия, калуга, калужская область, россия
Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия
12:30 06.10.2022 (обновлено: 12:52 06.10.2022)
 
В Калуге произошло массовое пищевое отравление на заводе

В Калуге 15 человек госпитализировали после пищевого отравления на заводе "Континенталь"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Прокуратура Калужской области начала проверку информации о пищевом отравлении работников завода "Континенталь" в Калуге, по данным Минздрава региона, за медпомощью обратились 28 человек, из них 15 госпитализированы.
Утром в четверг в соцсетях появилась информация о том, что работники завода "Континенталь" отравились после обеда в столовой предприятия.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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"Информируем о состоянии сотрудников завода "Континенталь". 28 человек обратилось за медицинской помощью в состоянии легкой и средней степени тяжести. В инфекционную больницу госпитализировано 15 человек. Все пациенты находятся под контролем медперсонала", - сообщил Минздрав Калужской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости пока не располагает комментарием предприятия.
В выяснению обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, отметив, что проверяет еще один факт массового отравления. "Прокуратура области организовала проверку информации, размещенной в сети интернет о пищевом отравлении рабочих на стройке корпуса МГТУ имени Баумана и на заводе "Континенталь", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
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