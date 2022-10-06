https://ria.ru/20221006/otbor-1821963649.html

В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва

В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва - РИА Новости, 06.10.2022

В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва

Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:06

2022-10-06T14:06

2022-10-06T14:06

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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.Всего будет отобрано от 12 до 14 резервных космонавтов, включая 7-8 космонавтов-пилотов и 5-6 бортинженеров и специалистов по полезной нагрузке. Космонавты-пилоты отбираются из числа действующих летчиков сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил; бортинженеры отбираются из числа научно-исследовательских и инженерно-технических кадров, занятых в отрасли аэрокосмических технологий и смежных областях; специалисты по полезной нагрузке отбираются из числа научных работников, занимающихся научно-космическими и смежными прикладными исследованиями.Ожидается, что отбор космонавтов резерва, организованный и проводимый канцелярией программы пилотируемой космонавтики Китая, завершится примерно через полтора года. Впервые специалисты по полезной нагрузке будут отбираться в специальных административных районах Сянган и Аомэнь.

https://ria.ru/20211215/kosmonavty-1763820772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, космос - риа наука, космос