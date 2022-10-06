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В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва - РИА Новости, 06.10.2022
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В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва
В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва - РИА Новости, 06.10.2022
В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва
Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:06
2022-10-06T14:06
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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.Всего будет отобрано от 12 до 14 резервных космонавтов, включая 7-8 космонавтов-пилотов и 5-6 бортинженеров и специалистов по полезной нагрузке. Космонавты-пилоты отбираются из числа действующих летчиков сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил; бортинженеры отбираются из числа научно-исследовательских и инженерно-технических кадров, занятых в отрасли аэрокосмических технологий и смежных областях; специалисты по полезной нагрузке отбираются из числа научных работников, занимающихся научно-космическими и смежными прикладными исследованиями.Ожидается, что отбор космонавтов резерва, организованный и проводимый канцелярией программы пилотируемой космонавтики Китая, завершится примерно через полтора года. Впервые специалисты по полезной нагрузке будут отбираться в специальных административных районах Сянган и Аомэнь.
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китай, космос - риа наука, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Космос - РИА Наука, Космос
14:06 06.10.2022
 

В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва

© AFP 2022 / Wang ZhaoМодель астронавта и китайской космической станции на выставке Airshow China в Чжухае
Модель астронавта и китайской космической станции на выставке Airshow China в Чжухае - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.
Всего будет отобрано от 12 до 14 резервных космонавтов, включая 7-8 космонавтов-пилотов и 5-6 бортинженеров и специалистов по полезной нагрузке. Космонавты-пилоты отбираются из числа действующих летчиков сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил; бортинженеры отбираются из числа научно-исследовательских и инженерно-технических кадров, занятых в отрасли аэрокосмических технологий и смежных областях; специалисты по полезной нагрузке отбираются из числа научных работников, занимающихся научно-космическими и смежными прикладными исследованиями.
Ожидается, что отбор космонавтов резерва, организованный и проводимый канцелярией программы пилотируемой космонавтики Китая, завершится примерно через полтора года. Впервые специалисты по полезной нагрузке будут отбираться в специальных административных районах Сянган и Аомэнь.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
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