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В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва
В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва - РИА Новости, 06.10.2022
В Китае стартовал отбор в четвертую группу космонавтов резерва
Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:06
2022-10-06T14:06
2022-10-06T14:06
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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Начался отбор в четвертую группу китайских космонавтов резерва, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.Всего будет отобрано от 12 до 14 резервных космонавтов, включая 7-8 космонавтов-пилотов и 5-6 бортинженеров и специалистов по полезной нагрузке. Космонавты-пилоты отбираются из числа действующих летчиков сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил; бортинженеры отбираются из числа научно-исследовательских и инженерно-технических кадров, занятых в отрасли аэрокосмических технологий и смежных областях; специалисты по полезной нагрузке отбираются из числа научных работников, занимающихся научно-космическими и смежными прикладными исследованиями.Ожидается, что отбор космонавтов резерва, организованный и проводимый канцелярией программы пилотируемой космонавтики Китая, завершится примерно через полтора года. Впервые специалисты по полезной нагрузке будут отбираться в специальных административных районах Сянган и Аомэнь.
https://ria.ru/20211215/kosmonavty-1763820772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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