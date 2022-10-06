https://ria.ru/20221006/operatory-1821896765.html
Донецк работает с Минсвязи по организации работы сотовых операторов в ДНР
Донецк работает с Минсвязи по организации работы сотовых операторов в ДНР - РИА Новости, 06.10.2022
Донецк работает с Минсвязи по организации работы сотовых операторов в ДНР
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что совместно с Минсвязи России ведется работа по организации работы российских сотовых операторов... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:35
2022-10-06T10:35
2022-10-06T12:08
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил, что совместно с Минсвязи России ведется работа по организации работы российских сотовых операторов на территории ДНР.На данный момент на территории Республики работает только республиканский оператор связи "Феникс"."Мы сейчас работаем с Минсвязи России, чтобы организация была либо роуминга, либо без роуминга, чтобы жители других российских регионов, кто приезжает к нам, могли беспрепятственно пользоваться и своей связью на территории республики", - сказал в интервью РИА Новости Хоценко.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221006/dnr-1821886213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк (днр), в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк (ДНР), В мире
10:35 06.10.2022 (обновлено: 12:08 06.10.2022)
Донецк работает с Минсвязи по организации работы сотовых операторов в ДНР
Донецк работает с Минсвязи по организации работы российских сотовых операторов в ДНР