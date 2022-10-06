https://ria.ru/20221006/khotsenko-1821898208.html

Виталий Хоценко: аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года

Виталий Хоценко: аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года - РИА Новости, 06.10.2022

Виталий Хоценко: аэропорт Мариуполя восстановят до конца 2023 года

Донецкая Народная Республика вошла в состав России как дотационный регион. При этом в правительстве республики считают, что у ДНР огромный потенциал, и она... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:00

2022-10-06T11:00

2022-10-06T11:00

специальная военная операция на украине

интервью

виталий хоценко

донецкая народная республика

мариуполь

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

днр

референдумы на освобожденных территориях

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Донецкая Народная Республика вошла в состав России как дотационный регион. При этом в правительстве республики считают, что у ДНР огромный потенциал, и она имеет все шансы стать регионом-донором. Уже сейчас ведутся переговоры о привлечении инвестиций, разрабатываются планы восстановления предприятий. До конца 2023 года планируется завершить реконструкцию аэропорта Мариуполя. О планах восстановления и развития Донецкого региона в интервью РИА Новости рассказал премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.– Планируется ли восстанавливать аэропорты на территории республики?– До конца 2023 года будет реконструирован аэропорт города Мариуполя, причем он будет как военный, так и гражданский, совмещенного двойного базирования. Такую задачу вице-премьер (Марат Хуснуллин – ред.) поставил перед строителями, перед нами, которую мы будем реализовывать.Сегодня идет уже проектирование, разминирование завершено, соответственно есть мастер-план. Следующий шаг – начало строительства. Это будет авиационный транспортный узел. Что касается Донецкого аэропорта, пока говорить про его судьбу рано. Совсем недалеко от него проходят боевые действия. Как только они будут завершены, будем говорить и планировать. Будем делать все возможное, готовить финансово-экономическое обоснование для того, чтобы этот аэропорт появился.– Аэропорт в Мариуполе сильно разрушен, задет в ходе боевых действий?– Терминал разрушен. Марат Шакирзянович (Хуснуллин – ред.) дал соответствующие поручения провести обследование здания, понять, может ли быть оно реконструировано или капитально отремонтировано. Если да, то соответственно заниматься капитальным ремонтом, если нет, то сносить и строить на его месте новое здание гражданского аэропорта. Будут модернизированы и взлетные полосы, потому что они пришли в запустение. По сути, аэропорт и аэродром не эксплуатировались после 2014 года соответственно. Это будет полноценное восстановление аэродрома и аэропорта.– Просчитывали, сколько времени понадобится, чтобы Донбасс вернул свой статус промышленного региона и вышел хотя бы на те объемы добычи, производства, которые были до 2014 года?– За восемь лет не так много было вложений со стороны частных инвесторов в предприятия, так как статус предприятий был до конца не определен. Сегодня по ряду промышленных предприятий по санкционным спискам, были они приняты на территории ДНР, решение госкомитета обороны и народного совета вышло об их обращении в собственность. Соответственно дальше будем привлекать частных инвесторов, чтобы данные предприятия запускать, чтобы многие продолжили работу. Что касается добычи угля, сейчас сложно сравнивать сегодняшнюю добычу и добычу до 2014 года, так как не вся территория освобождена ДНР, на неосвобожденной части также остались большие активы, связанные с угледобычей. Что касается добычи на территории ДНР, в прошлом году это было более 4,5 миллиона тонн добытого угля разных марок, в этом году добудем около 3,2 – 3,4 миллиона тонн. Цифры меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что много шахтеров мобилизовано сегодня на шахтах, около 40%. Ждем возвращения наших шахтеров на рабочие места, чтобы угледобычу увеличивать. Уголь востребован, в первую очередь, на наших электростанциях угольных, чтобы обеспечивать людей электроэнергией и теплом.– Кроме собственного потребления и России, куда еще уголь поступает сейчас?– Есть традиционные экспортные рынки. Раньше это только считалась Российская Федерация, мы уже РФ. Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. С Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах. В основном, того макрорегиона, который я назвал.– В этом году тоже идет туда?– Экспорт также есть. Он меньше, с учетом того, что в целом добываем меньше по причине, которую я обозначил. Но экспорт присутствует.– С вхождением в состав России что-то будет меняться в поставках угля, будет ли переориентация рынков?– Посмотрим. Рынки постоянно меняются, это такой живой организм, по сути. Рынки меняются. Если сегодня традиционный рынок, например, – Турция, завтра может быть, к примеру, Индия, Пакистан, еще какие-то государства.– По поводу поставок угля пока никто не обращался? Может быть, какие -то переговоры ведутся с другими странами?– Если вчера еще мы были отдельным государством, то сегодня это вопрос уже политического руководства страны и переговоров внешнеполитических, внешнеэкономических, в которых должны Минэнерго РФ участвовать, МИД России.– Турция большой процент занимает в объеме экспорта угля?– Достаточно большой процент. В первую очередь задача, по крайней мере, наших госпредприятий, а это 70% отрасли – у нас 14 шахт, из них 12 на данный момент действующих – у них основная задача – обеспечить наши электростанции углем к зиме. Есть еще частные компании, которые, в принципе, большая часть работают на экспорт.– Какие промышленные предприятия планируется в первую очередь восстанавливать? Что будет с Мариупольскими комбинатом Ильича и "Азовсталью"? Есть ли уже инвесторы, с которыми ведутся переговоры, есть заинтересованные?– Мы, не дожидаясь окончания специальной военной операции, проводим работу по созданию нормального инвестиционного климата на территории республики. Недавно была создана Корпорация развития Донбасса, ее возглавил Шпиленко Андрей Викторович. Это известный специалист России, руководитель ассоциации кластеров. Мы специально попросили его приехать, чтобы он полноценно выстроил инвестиционный процесс здесь. Многие предприятия работают. Что касается мариупольских предприятий. Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения. Что касается "Азовстали", то в концепции мастер-плана развития Мариуполя предусматривается, что до 2035 года мы преобразуем территорию завода в индустриальный парк. То есть мы не выводим данные площади и объекты из промышленной зоны. Там будут люди работать по профильной специальности. Сегодня проходит обследование, разминирование. Дальше, соответственно, пойдем на аудит, обследование промышленных зданий, оборудования, чтобы понять, какие объекты можно оставить в качестве резидента в промышленных на территории индустриального парка. На остальную площадь будем привлекать резидентов по различным сферам деятельности. Первое направление, которое напрашивается, – это строительные материалы.Что касается потенциальных резидентов, то там создана инфраструктура исторически, она будет нуждаться в ремонте, реконструкции. Это и газовые сети, электрические сети и вода, но большой плюс – там есть шламовые отвалы. По сути, это сырьевая база, на которую можно приглашать тех же самых промышленных президентов. А это и производство цемента, осушка данных шламов, использование их в дорожном строительстве. И много других, на самом деле, направлений использования данного сырья.– Известны ли сроки запуска комбината Ильича? Что за инвестор?– Пока рано говорить, что за инвестор. Нужно дождаться решения рабочей группы у вице-премьера профильного. Но речь идет о временной администрации, о внешнем управлении со стороны бизнеса. Как только будет решение, можно будет об этом говорить.– Какой будет теперь устройство банковской системы республики? Что будет с Центральным республиканским банком (ЦРБ) ДНР?– ЦРБ продолжает свою деятельность. Сегодня у нас коммерческая часть переходит плавно в "Промсвязьбанк", который здесь представлен. Уже около 50 офисов, отделений открыто и более 60 банкоматов по всей республике. В планах – увеличивать количество отделений, банкоматов. Далее, поскольку мы становимся Российской Федерацией, здесь будет представительство центрального Банка России. По ЦРБ: коммерческие услуги он сохраняет до момента перехода их в "Промсвязьбанк". А дальше, по мере нахождения в составе РФ, будут приниматься другие решения по привлечению новых банков на территорию республики.— Российские банки должны зайти на нашу территорию. Есть понимание, когда это может быть?– ПСБ уже зашел, поэтому можно говорить, что российские банки зашли на территорию республики. А по новым банкам будут отдельные решения правительства. И будут отдельные решения банков. Пока рано.– А наш ЦРБ будет вливаться в Центробанк России?– Сегодня обсуждается, как будет процесс проходить по реорганизации или по ликвидации и передаче функций Центробанка ДНР. Здесь лучше адресовать вопрос Центробанку, потому что мы как региональное правительство уже к этому вопросу меньше имеем отношения. Это полномочия Центробанка России. Мы полностью оказываем содействие всевозможное и по людям, хозяйственной части, по зданиям, сооружениям, которые нужны для функционирования ЦБ в будущем.– Что будет с сотовой связью, в частности, с мобильным оператором "Феникс"? Ждете ли прихода российских сотовых операторов?– "Феникс" – это госпредприятие, у него более 1,5 тысячи станций. Это много. Много людей работает. "Феникс" остается в государственной собственности, пока никаких иных решений не принято. В Крыму до сих пор действуют местные сотовые операторы, не только традиционная российская "четверка". Более того администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к нам, мы подставили плечо и наших специалистов отправили в области, начали раздавать бесплатно сим-карты людям, желающим подключиться к "Фениксу". В Херсоне у нас порядка 90 базовых станций, в Запорожской области – около 60. Абонентов "Феникса" в Херсоне – более 50 тысяч человек, в Запорожской – около 35 тысяч человек. Что касается российских операторов, то мы за конкуренцию. Чем больше сотовых операторов, тем ниже стоимость абонентской платы, так что мы ее (конкуренцию – ред.) приветствуем. Но пока конкретных сроков (их прихода – ред.) нет. Мы сейчас работаем с Минсвязи России, чтобы организация была либо роуминга, либо без роуминга, чтобы жители других российских регионов, кто приезжает к нам, могли беспрепятственно пользоваться и своей связью на территории республики.– Когда могут зайти в республику крупные торговые сети?– Конечно, мы хотим конкуренцию развивать. Хотели бы, чтобы к нам заходили крупные сети. С рядом крупных сетей ведем переговоры. Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда свершится, мы сразу объявим, да и люди увидят крупные российские сети. Что касается местного бизнеса торгового, то он мышцы накачал за восемь лет. Сегодня порядка пяти-шести достаточно крупных торговых сетей, оптовых и розничных, работают в республике, и в Мариуполь заходят, и в Волноваху.– Какой на данный момент бюджет республики?– Я бы не хотел говорить про цифры, но могу сказать, что наш бюджет полностью социально ориентирован, (после вступления в состав РФ – ред.) точно они (расходы на соцвыплаты, зарплаты бюджетникам – ред.) не уменьшатся. Сразу было обозначено, что если выплаты были больше, чем в РФ по каким-то критериям, то они остаются больше. Но и Россия дает новые возможности. В РФ огромный пакет социальных благ. Все, что есть в России, все будет у нас.– ДНР после вступления в состав РФ может рассчитывать на финансирование из федерального бюджета?– Благодаря РФ в целом ДНР выжила и жила все эти годы. Потому что ежегодная помощь от РФ очень существенная. Могу сказать, что существенно больше, чем собственные доходы нашей республики. Поэтому да, какое-то время Донбасс будет дотационен. Мы все это понимаем, и руководство страны это понимает, что здесь нужно протянуть руку поддержки, с учетом того, что происходило все восемь лет. И сегодня происходят боевые действия. Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность – и дальше Донбасс и наша республика, я вас уверяю, сама начнет помогать всем регионам и бюджету РФ.– Через сколько лет ДНР может стать регионом-донором?– Очень многое зависит от окончания СВО. Мы создаем условия для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых активов. Для этого создаем индустриальный парк в Мариуполе, планируем создавать такие площадки в Донецке – чтобы больше заводов, больше предприятий приходило на нашу территорию и ставили здесь свои производства. Что касается сроков, когда Донбасс станет регионом-донором, пока рано об этом говорить. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появилась свободная экономическая зона на территории нашего региона, чтобы были максимально благоприятные условия для бизнеса при входе. Это и обнуление многих налогов – налога на имущество, на землю, на прибыль. Других иных преференций.– Но это не десятки лет?– Донбасс – это сердце России по всем картам и историческим вехам. У нас здесь все есть: уголь, металлургия, сельское хозяйство, машиностроение, порт, море. У нас есть все условия, чтобы достаточно быстро стать регионом с самообеспеченным бюджетом и самообеспеченным регионом. Выйдем на самоокупаемость рано или поздно, накачаем мышцы и сами будем всем оказывать содействие.– Сейчас бюджет республики дефицитный?– Бюджет состоит из собственных доходов республики, из субсидий, субвенций, которые поступают в виде поддержки и помощи из РФ. Это практика межбюджетных отношений, которая в России сегодня присутствует. Поэтому поступления в бюджет полностью покрывают наши расходы.– А какой основной источник доходов?– Это и налог на прибыль, и таможенные пошлины также были существенным доходом (с 5 октября таможня на бывшей границе с РФ перестала работать – ред.). Соответственно, сейчас мы будем перераспределять наши доходы в части того, что таможни у нас не будет, будет единое пространство. Но данное единое пространство дает нам огромное количество возможностей, связанных с тем, что перед нами открывается 145-миллионный рынок РФ. Если раньше были таможенные процедуры, то сейчас ты просто производишь и реализуешь свою продукцию без всяких таможенных пошлин.– Таможенные сборы большой процент бюджета составляли?– Не могу сказать, что значительный процент. Может быть, до 7%. Таможня, соответственно, по закону свое функционирование прекращает, остаются только погранпункты.– КНДР признала вхождение ДНР в состав РФ. Будут ли помогать восстановлению рабочие из КНДР?– Работаем над этим. Работаем вместе с МИД, очень надеемся, что будет желание, и мы с удовольствием окажем полное содействие и будем рады, если северокорейские строители приедут и будут у нас трудиться. Но у нас и своих сил хватает, у нас сегодня работает больше 20 тысяч строителей. Это огромная цифра. По всем районам, городам – такого развития не было десятилетия. Ни при ДНР, ни при Украине, ни даже при последних годах СССР.– Против России сегодня введены различные санкции. Как они отразятся на ДНР, которая теперь часть России?– Республика закалена уже по всем видам санкций. Восемь лет в этом режиме, поэтому уже привыкли с ними жить. Конечно, определенные трудности есть, но республика героически их преодолевает и преодолела, все-таки вошла в состав России. Еще раз повторюсь: что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно? Рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А еще есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства. Рынок плюс к тем 145 миллионам, которые есть. А еще добавились Херсонская область, Запорожская, ЛНР – это еще миллионов пять-шесть.

https://ria.ru/20221005/razminirovanie-1821817563.html

https://ria.ru/20220829/ugol-1812826064.html

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https://ria.ru/20221006/operatory-1821896765.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788274147.html

https://ria.ru/20220725/obstrel-1804849193.html

https://ria.ru/20221006/snabzhenie-1821869391.html

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1821865559.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, виталий хоценко, донецкая народная республика, мариуполь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), днр, референдумы на освобожденных территориях