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В Казахстане завершились учения ОДКБ - РИА Новости, 06.10.2022
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В Казахстане завершились учения ОДКБ
В Казахстане завершились учения ОДКБ - РИА Новости, 06.10.2022
В Казахстане завершились учения ОДКБ
Командно-штабные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:42
2022-10-06T16:42
безопасность
анатолий сидоров
казахстан
одкб
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Командно-штабные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие-2022" завершились в четверг в Казахстане, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.В ходе маневров были отработаны различные элементы операции "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности". "Данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач", - отмечается в сообщении.Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений из воинских контингентов, продемонстрировавших отличную выучку, взаимодействие, высокое воинское мастерство.Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что мастерство, показанное на учениях - залог как внутренней, так и внешней безопасности. "Это залог выполнения любой поставленной задачи. В этих условиях подразделения ОДКБ должны быть в постоянной готовности к задачам по предназначению. Данные совместные учения являются высшей и наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, одним из важнейших средств повышения боевой готовности и полевой выучки", - отметил он на церемонии закрытия.
https://ria.ru/20221004/odkb-1821405190.html
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безопасность, анатолий сидоров, казахстан, одкб, россия
Безопасность, Анатолий Сидоров, Казахстан, ОДКБ, Россия
16:42 06.10.2022
 
В Казахстане завершились учения ОДКБ

В Казахстане завершились командно-штабные учения ОДКБ "Взаимодействие-2022"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на учениях ОДКБ
Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на учениях ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Командно-штабные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие-2022" завершились в четверг в Казахстане, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
В ходе маневров были отработаны различные элементы операции "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности". "Данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач", - отмечается в сообщении.
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Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений из воинских контингентов, продемонстрировавших отличную выучку, взаимодействие, высокое воинское мастерство.
Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что мастерство, показанное на учениях - залог как внутренней, так и внешней безопасности. "Это залог выполнения любой поставленной задачи. В этих условиях подразделения ОДКБ должны быть в постоянной готовности к задачам по предназначению. Данные совместные учения являются высшей и наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, одним из важнейших средств повышения боевой готовности и полевой выучки", - отметил он на церемонии закрытия.
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