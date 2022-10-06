https://ria.ru/20221006/odkb-1822016405.html

В Казахстане завершились учения ОДКБ

В Казахстане завершились учения ОДКБ - РИА Новости, 06.10.2022

В Казахстане завершились учения ОДКБ

Командно-штабные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:42

2022-10-06T16:42

2022-10-06T16:42

безопасность

анатолий сидоров

казахстан

одкб

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Командно-штабные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) "Взаимодействие-2022" завершились в четверг в Казахстане, сообщили журналистам в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.В ходе маневров были отработаны различные элементы операции "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности". "Данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач", - отмечается в сообщении.Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений из воинских контингентов, продемонстрировавших отличную выучку, взаимодействие, высокое воинское мастерство.Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что мастерство, показанное на учениях - залог как внутренней, так и внешней безопасности. "Это залог выполнения любой поставленной задачи. В этих условиях подразделения ОДКБ должны быть в постоянной готовности к задачам по предназначению. Данные совместные учения являются высшей и наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, одним из важнейших средств повышения боевой готовности и полевой выучки", - отметил он на церемонии закрытия.

https://ria.ru/20221004/odkb-1821405190.html

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казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, анатолий сидоров, казахстан, одкб, россия