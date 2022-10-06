ОПЕК+ с ноября сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении с ноября добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Соответствующая информация содержится в коммюнике по итогам встречи представителей государств-участниц организации.
"Начиная с ноября 2022 года скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на два миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", — говорится в документе.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, это решение, принятое несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, поддержали все участники сделки.
"Ошибочное" решение
ОПЕК+ солидаризовался с Россией, приняв "ошибочное" решение о сокращении нефтедобычи в разгар конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим", - сказала она на брифинге для журналистов.
"Ясно, что ОПЕК+ солидаризуется с Россией своим сегодняшним решением. Я ограничусь этим", - сказала она на брифинге для журналистов.
"Мы рассматриваем это как ошибку", - добавила Жан-Пьер.
Абсурдные энергополитики США
Абсурдные политики администрации президента США Джо Байдена в области энергетики ведут к росту зависимости Соединенных Штатов от внешних источников, сообщили РИА Новости в Американском совете по разведке и добыче (AXPC).
"Энергетические политики администрации (президента) являются абсурдными и делают нас еще более зависимыми от иностранных источников", - указано в заявлении главы AXPC Энн Брэдбери.
"Энергетические политики администрации (президента) являются абсурдными и делают нас еще более зависимыми от иностранных источников", - указано в заявлении главы AXPC Энн Брэдбери.
Реальные сокращения
Реальные сокращения ОПЕК+ на деле должны оказаться значительно меньше, поскольку многие страны и так отстают от разрешенных им уровней добычи. Так, по новым условиям, Россия с ноября до конца 2023 года может добывать 10,478 миллиона баррелей в сутки, сокращая производство с условного уровня августа в 11,004 миллиона. Однако в настоящее время страна добывает гораздо меньше, по словам вице-премьера Александра Новака, текущее производство составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки.
Следующая плановая встреча альянса ОПЕК+ намечена на 4 декабря. При этом на следующий день, то есть 5 декабря, официально в действие вступает эмбарго на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС.