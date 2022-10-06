11:14 06.10.2022 (обновлено: 12:42 06.10.2022)
Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО
Еврокомиссар Бретон: Украина не сможет вступить в НАТО в условиях боевых действий
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, несмотря на поданные документы, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.
По словам члена Еврокомиссии, НАТО не примет Украину, так как на территории страны ведутся боевые действия.
"Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся", — заявил Бретон.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.