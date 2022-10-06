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Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 06.10.2022
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Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО
Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 06.10.2022
Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО
Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, несмотря на поданные документы, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:14
2022-10-06T12:42
в мире
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джейк салливан
йенс столтенберг
украина
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нато
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, несмотря на поданные документы, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.По словам члена Еврокомиссии, НАТО не примет Украину, так как на территории страны ведутся боевые действия.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, украина, киев, сша, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, Украина, Киев, США, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
11:14 06.10.2022 (обновлено: 12:42 06.10.2022)
 
Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО

Еврокомиссар Бретон: Украина не сможет вступить в НАТО в условиях боевых действий

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, несмотря на поданные документы, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.
По словам члена Еврокомиссии, НАТО не примет Украину, так как на территории страны ведутся боевые действия.
"Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся", — заявил Бретон.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
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В миреВладимир ЗеленскийДжейк СалливанЙенс СтолтенбергУкраинаКиевСШАНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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