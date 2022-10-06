https://ria.ru/20221006/nato-1821907339.html

Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО

Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 06.10.2022

Еврокомиссар Бретон назвал причину, по которой Украину не примут в НАТО

Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, несмотря на поданные документы, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:14

2022-10-06T11:14

2022-10-06T12:42

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

йенс столтенберг

украина

киев

сша

нато

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, несмотря на поданные документы, заявил в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.По словам члена Еврокомиссии, НАТО не примет Украину, так как на территории страны ведутся боевые действия.Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя это заявление Зеленского, заявил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221005/nato-1821590767.html

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Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, джейк салливан, йенс столтенберг, украина, киев, сша, нато, евросоюз, еврокомиссия