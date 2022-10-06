https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822012281.html

Москалькова рассказала, с какими вопросами к ней обращаются мобилизованные

Москалькова рассказала, с какими вопросами к ней обращаются мобилизованные - РИА Новости, 06.10.2022

Москалькова рассказала, с какими вопросами к ней обращаются мобилизованные

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что остается ряд проблемных моментов при частичной мобилизации, в частности,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:32

2022-10-06T16:32

2022-10-06T16:32

общество

татьяна москалькова

владимир путин

сергей шойгу

россия

челябинская область

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что остается ряд проблемных моментов при частичной мобилизации, в частности, мобилизованные в Екатеринбургский гарнизон обратились по вопросам выплат, социальной поддержки и блокировки банковских карт."Посетила одну из воинских частей Екатеринбургского гарнизона. Там сейчас располагаются мобилизованные граждане из Свердловской и Челябинской областей... (Мобилизованные) обращались по вопросам положенных в субъектах Российской Федерации выплат. У многих судебные приставы заблокировали за долги банковские карточки, что нарушает право мобилизованных на кредитные каникулы. Люди жалуются, что не могут получить документ о мобилизации и передать семьям для получения социальной поддержки", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Омбудсмен сообщила, что взяла на личный контроль обращение каждого мобилизованного. "Ни один вопрос не должен остаться нерешенным", - подчеркнула уполномоченный.По ее словам, очень важно было пообщаться с военнослужащими, понять, что людей волнует, какая им нужна поддержка."Общие впечатления - все организовано на достойном уровне. На каждом этапе есть консультанты и специалисты. Военные, которые выполняют задачу по набору, и сами мобилизованные обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, при необходимости заболевшего отвезут в стационар. Люди получили сезонную одежду. Обязательно будет смена одежды в соответствии с приказом в положенное время – никто не должен уйти в холодных ботинках и в легких куртках", - рассказала Москалькова.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221006/povestka-1821946008.html

https://ria.ru/20221004/brak-1821570348.html

россия

челябинская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна москалькова, владимир путин, сергей шойгу, россия, челябинская область, украина, частичная мобилизация в россии