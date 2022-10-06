Москалькова рассказала, с какими вопросами к ней обращаются мобилизованные
Омбудсмен Москалькова: мобилизованные обращаются по вопросам выплат и соцподдержки
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что остается ряд проблемных моментов при частичной мобилизации, в частности, мобилизованные в Екатеринбургский гарнизон обратились по вопросам выплат, социальной поддержки и блокировки банковских карт.
"Посетила одну из воинских частей Екатеринбургского гарнизона. Там сейчас располагаются мобилизованные граждане из Свердловской и Челябинской областей... (Мобилизованные) обращались по вопросам положенных в субъектах Российской Федерации выплат. У многих судебные приставы заблокировали за долги банковские карточки, что нарушает право мобилизованных на кредитные каникулы. Люди жалуются, что не могут получить документ о мобилизации и передать семьям для получения социальной поддержки", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен сообщила, что взяла на личный контроль обращение каждого мобилизованного. "Ни один вопрос не должен остаться нерешенным", - подчеркнула уполномоченный.
По ее словам, очень важно было пообщаться с военнослужащими, понять, что людей волнует, какая им нужна поддержка.
"Общие впечатления - все организовано на достойном уровне. На каждом этапе есть консультанты и специалисты. Военные, которые выполняют задачу по набору, и сами мобилизованные обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, при необходимости заболевшего отвезут в стационар. Люди получили сезонную одежду. Обязательно будет смена одежды в соответствии с приказом в положенное время – никто не должен уйти в холодных ботинках и в легких куртках", - рассказала Москалькова.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.