https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821945735.html

Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ

Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ - РИА Новости, 06.10.2022

Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ

Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:01

2022-10-06T13:01

2022-10-06T13:01

безопасность

кирилл кабанов

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов."В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля."Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908674.html

https://ria.ru/20221006/kriterii-1821944750.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, кирилл кабанов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии