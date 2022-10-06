https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821945735.html
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ - РИА Новости, 06.10.2022
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:01
2022-10-06T13:01
2022-10-06T13:01
безопасность
кирилл кабанов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893e06e1a109711c18cb7c9e1d7be31a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов."В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля."Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908674.html
https://ria.ru/20221006/kriterii-1821944750.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634730_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_46eaed40c524fa5858a5e786aaa6fe7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кирилл кабанов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Кирилл Кабанов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
Член СПЧ Кабанов призвал разобраться, почему штатная амуниция продается через интернет
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
"В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля.
"Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.