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Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ - РИА Новости, 06.10.2022
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Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ - РИА Новости, 06.10.2022
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:01
2022-10-06T13:01
безопасность
кирилл кабанов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов."В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля."Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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безопасность, кирилл кабанов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Кирилл Кабанов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России
13:01 06.10.2022
 
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ

Член СПЧ Кабанов призвал разобраться, почему штатная амуниция продается через интернет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должна заниматься военная прокуратура и оперативные службы, штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
"В этой ситуации надо разбираться военной прокуратуре и оперативным службам, в том числе военной контрразведке, поскольку мы отслеживали ситуацию по материально-техническому обеспечению и отметили, что кроме того, что люди сами себе покупают броню, а это порядка 200 тысяч рублей в среднем, мы видим, что огромное количество штатной амуниции появляется на торговых интернет площадках", - сказал Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:18
СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных
По его словам, такая ситуация была выявлена за последние две недели, и эти товары "явно идут со складов", а цены на них выше "в десять раз". При этом член СПЧ заявил, что о такой ситуации заявляли еще с февраля.
"Люди, которые занимаются обеспечением добровольцев, контрактников, с февраля нам об этом говорили уже давно, что не хватает банально брони: бронежилетов и касок. Почему не был подготовлен этот вопрос, опять же вопрос к Минобороны и тыловому обеспечению", - сказал Кабанов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:55
Член СПЧ заявил, что критерии для брони вольно трактуют
 
БезопасностьКирилл КабановВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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