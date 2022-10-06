https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821908674.html

СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных

СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022

СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных

Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей предлагают подписать призванным РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:18

2022-10-06T11:18

2022-10-06T11:18

безопасность

сергей шойгу

кирилл кабанов

владимир путин

украина

москва

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей предлагают подписать призванным в рамках частичной мобилизации гражданам бессрочные контракты по прохождению службы в ВС РФ, заявил член Совета Кирилл Кабанов."Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.Он отметил, что граждане не должны подписывать "никакие документы, предварительно не изучив их содержание"."В случае несогласия они должны обратиться в органы военной прокуратуры", - подчеркнул он.Кабанов пояснил РИА Новости, что в СПЧ обращаются в основном родственники, однако уточнил, что контракты подписать предлагают, а не принуждают.Также член СПЧ сообщил, что обратится в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по этому вопросу.О каких именно военных частях идет речь, Кабанов рассказывать не стал.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221006/mobilizovannye-1821907147.html

https://ria.ru/20221005/mobilizovannye-1821676818.html

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821886107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, кирилл кабанов, владимир путин, украина, москва, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии