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СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
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СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных
СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных - РИА Новости, 06.10.2022
СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных
Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей предлагают подписать призванным РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:18
2022-10-06T11:18
безопасность
сергей шойгу
кирилл кабанов
владимир путин
украина
москва
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей предлагают подписать призванным в рамках частичной мобилизации гражданам бессрочные контракты по прохождению службы в ВС РФ, заявил член Совета Кирилл Кабанов."Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.Он отметил, что граждане не должны подписывать "никакие документы, предварительно не изучив их содержание"."В случае несогласия они должны обратиться в органы военной прокуратуры", - подчеркнул он.Кабанов пояснил РИА Новости, что в СПЧ обращаются в основном родственники, однако уточнил, что контракты подписать предлагают, а не принуждают.Также член СПЧ сообщил, что обратится в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по этому вопросу.О каких именно военных частях идет речь, Кабанов рассказывать не стал.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
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безопасность, сергей шойгу, кирилл кабанов, владимир путин, украина, москва, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Кирилл Кабанов, Владимир Путин, Украина, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
11:18 06.10.2022
 
СПЧ проверит информацию о нарушениях в отношении мобилизованных

СПЧ проверит информацию о якобы предложении мобилизованным подписывать контракты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России проверяет информацию о том, что сотрудники военкоматов и командиры учебных частей предлагают подписать призванным в рамках частичной мобилизации гражданам бессрочные контракты по прохождению службы в ВС РФ, заявил член Совета Кирилл Кабанов.
"Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что граждане не должны подписывать "никакие документы, предварительно не изучив их содержание".
"В случае несогласия они должны обратиться в органы военной прокуратуры", - подчеркнул он.
Кабанов пояснил РИА Новости, что в СПЧ обращаются в основном родственники, однако уточнил, что контракты подписать предлагают, а не принуждают.
"К нам обращаются в основном родственники, в том числе (выявляем) через отслеживание сети, потому что люди не знают, что это такое - о каком контракте идёт речь? Потому что мы знаем, что подписывают два документа: по вещевому довольствию и о неразглашении", - сказал Кабанов РИА Новости.
Также член СПЧ сообщил, что обратится в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ по этому вопросу.
"Буквально нам звонили из, пока не буду говорить, но рядом с Москвой, и родственники говорят, что не понимают, какие контрактники... Нам и пишут сами призывники, что это происходит и в военкоматах. То есть, предлагают писать фразу "контракт", они говорят: "Мы не будем подписывать контракт, мы идём по мобилизации". Но другие подпишут - и начинается. Зачем этот контракт - непонятно", - рассказал Кабанов.
О каких именно военных частях идет речь, Кабанов рассказывать не стал.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
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БезопасностьСергей ШойгуКирилл КабановВладимир ПутинУкраинаМоскваРоссияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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