https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821863776.html

Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников

Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников - РИА Новости, 06.10.2022

Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников

Крупные предпринимательские объединения в сфере туризма и гостеприимства совместно с ведущими туроператорами РФ обратились к властям страны с просьбой... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T05:57

2022-10-06T05:57

2022-10-06T05:57

михаил мишустин

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Крупные предпринимательские объединения в сфере туризма и гостеприимства совместно с ведущими туроператорами РФ обратились к властям страны с просьбой освободить от частичной мобилизации ключевых специалистов отрасли, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Так, письмо подписано и.о. президента Российского союза туриндустрии Ильей Уманским, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым, председателем Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Еленой Трубниковой. Направлено письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.В перечень вошли как руководящие специалисты, так и технические специальности, в числе которых инженеры, техники, электроэнергетики. "Система общественного питания в гостиницах держится на шеф-поварах, их заместителях по различным направлениям. Изъятие этих высококвалифицированных работников приведет к необходимости фактически заново выстраивать весь технологический процесс поставки, хранения продуктов, приготовления и подачи блюд", - также указали авторы письма.По мнению отрасли, важно предоставить отсрочку врачам, спасателям, инструкторам-проводникам, а также IT-специалистам, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах. "Необходимость сохранения отдельных категорий работников остро стоит для круизных туроператоров, в штатах которых состоит много технических специалистов, осуществляющих свою трудовую функцию непосредственно на речных судах – капитаны, их старшие помощники, механики, мотористы, радисты и другие члены экипажа", - уточняют эксперты.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221006/kriteriy-1821853308.html

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михаил мишустин, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, общество