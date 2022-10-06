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Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников - РИА Новости, 06.10.2022
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Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников
Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников - РИА Новости, 06.10.2022
Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников
Крупные предпринимательские объединения в сфере туризма и гостеприимства совместно с ведущими туроператорами РФ обратились к властям страны с просьбой... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T05:57
2022-10-06T05:57
михаил мишустин
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Крупные предпринимательские объединения в сфере туризма и гостеприимства совместно с ведущими туроператорами РФ обратились к властям страны с просьбой освободить от частичной мобилизации ключевых специалистов отрасли, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Так, письмо подписано и.о. президента Российского союза туриндустрии Ильей Уманским, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым, председателем Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Еленой Трубниковой. Направлено письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.В перечень вошли как руководящие специалисты, так и технические специальности, в числе которых инженеры, техники, электроэнергетики. "Система общественного питания в гостиницах держится на шеф-поварах, их заместителях по различным направлениям. Изъятие этих высококвалифицированных работников приведет к необходимости фактически заново выстраивать весь технологический процесс поставки, хранения продуктов, приготовления и подачи блюд", - также указали авторы письма.По мнению отрасли, важно предоставить отсрочку врачам, спасателям, инструкторам-проводникам, а также IT-специалистам, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах. "Необходимость сохранения отдельных категорий работников остро стоит для круизных туроператоров, в штатах которых состоит много технических специалистов, осуществляющих свою трудовую функцию непосредственно на речных судах – капитаны, их старшие помощники, механики, мотористы, радисты и другие члены экипажа", - уточняют эксперты.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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михаил мишустин, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
05:57 06.10.2022
 
Российская туротрасль попросила не мобилизовывать ключевых сотрудников

Российские туроператоры попросили освободить от мобилизации ключевых специалистов отрасли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Крупные предпринимательские объединения в сфере туризма и гостеприимства совместно с ведущими туроператорами РФ обратились к властям страны с просьбой освободить от частичной мобилизации ключевых специалистов отрасли, говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Так, письмо подписано и.о. президента Российского союза туриндустрии Ильей Уманским, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым, председателем Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Еленой Трубниковой. Направлено письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Направляем в ваш адрес перечень приоритетных специальностей, направлений подготовки высшего и среднего образования, должностей персонала, которые необходимы индустрии туризма и гостеприимства для обеспечения основных потребностей в квалифицированных кадрах. По нашему мнению, указанные специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации. Просим поддержать", - говорится в письме.
В перечень вошли как руководящие специалисты, так и технические специальности, в числе которых инженеры, техники, электроэнергетики. "Система общественного питания в гостиницах держится на шеф-поварах, их заместителях по различным направлениям. Изъятие этих высококвалифицированных работников приведет к необходимости фактически заново выстраивать весь технологический процесс поставки, хранения продуктов, приготовления и подачи блюд", - также указали авторы письма.
По мнению отрасли, важно предоставить отсрочку врачам, спасателям, инструкторам-проводникам, а также IT-специалистам, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах. "Необходимость сохранения отдельных категорий работников остро стоит для круизных туроператоров, в штатах которых состоит много технических специалистов, осуществляющих свою трудовую функцию непосредственно на речных судах – капитаны, их старшие помощники, механики, мотористы, радисты и другие члены экипажа", - уточняют эксперты.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
00:08
ЛДПР предложила ввести критерии для частичной мобилизации
 
Михаил МишустинСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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