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В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям
В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям
Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T04:42
2022-10-06T04:42
2022-10-06T10:03
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Ранее в Варшаве потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана компенсировать Польше ущерб во Второй мировой войне, а замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать денег от России поддержал недавно и президент страны Анджей Дуда.Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму"."Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев", - резюмировал дипломат.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала неприличными заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России. Она напомнила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы, включая Германию и Польшу.Читайте полный текст интервью >>>
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россия, польша, в мире
04:42 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям
Директор департамента МИД Тяпкин назвал требования Польши к России о репарациях фантазией
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
Ранее в Варшаве потребовали от Германии
6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский
выразил мнение, что Москва
, как и Берлин, обязана компенсировать Польше ущерб во Второй мировой войне, а замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать денег от России поддержал недавно и президент страны Анджей Дуда
.
"Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий", - сказал Тяпкин, комментируя эти требования.
Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".
"Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев", - резюмировал дипломат.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала неприличными заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России. Она напомнила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы
, включая Германию и Польшу.