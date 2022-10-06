https://ria.ru/20221006/mid-1821862797.html

В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям

В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям - РИА Новости, 06.10.2022

В МИД России ответили на претензии Польши по репарациям

Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T04:42

2022-10-06T04:42

2022-10-06T10:03

россия

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_314:0:3210:1629_1920x0_80_0_0_86226b9ee36b873fd4f9db6051269164.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.Ранее в Варшаве потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно выражали надежду получить репарации и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана компенсировать Польше ущерб во Второй мировой войне, а замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России. Идею потребовать денег от России поддержал недавно и президент страны Анджей Дуда.Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму"."Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев", - резюмировал дипломат.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее назвала неприличными заявление Германии и Польши о выплатах репараций Украине со стороны России. Она напомнила, что Советский Союз вложил много усилий и средств на восстановление стран Восточной Европы, включая Германию и Польшу.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220919/reparatsii-1817804499.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, в мире