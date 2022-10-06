https://ria.ru/20221006/matvienko-1821980175.html

Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России

Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России - РИА Новости, 06.10.2022

Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России

Коллективный Запад уже исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, что является очередной ложью, заявила... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:53

2022-10-06T14:53

2022-10-06T15:08

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

владимир путин

украина

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ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Коллективный Запад уже исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, что является очередной ложью, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Поскольку коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией, они начали запускать эту "мульку", извините за сленг, о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк", - сказала Матвиенко в ответ на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о том, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие на Украине.Она указала на то, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин и добавила, что у России "никогда не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием", которое рассматривается только как фактор сдерживания и защиты в случае агрессии.

https://ria.ru/20221003/amerika-1821198973.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, владимир путин, украина