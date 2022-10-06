Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/matvienko-1821980175.html
Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России
Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России - РИА Новости, 06.10.2022
Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России
Коллективный Запад уже исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, что является очередной ложью, заявила... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:53
2022-10-06T15:08
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Коллективный Запад уже исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, что является очередной ложью, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Поскольку коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией, они начали запускать эту "мульку", извините за сленг, о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк", - сказала Матвиенко в ответ на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о том, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие на Украине.Она указала на то, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин и добавила, что у России "никогда не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием", которое рассматривается только как фактор сдерживания и защиты в случае агрессии.
https://ria.ru/20221003/amerika-1821198973.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, владимир путин, украина
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире, Владимир Путин, Украина
14:53 06.10.2022 (обновлено: 15:08 06.10.2022)
 
Матвиенко объяснила, почему Запад заговорил о ядерной "угрозе" от России

Матвиенко: исчерпав аргументы для дискредитации России, Запад заговорил о ядерной "угрозе"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 окт - РИА Новости. Коллективный Запад уже исчерпал аргументы для дискредитации России и начал говорить о ядерной "угрозе", исходящей от неё, что является очередной ложью, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Поскольку коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией, они начали запускать эту "мульку", извините за сленг, о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк", - сказала Матвиенко в ответ на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ о том, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие на Украине.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 16:18
США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине
Она указала на то, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин и добавила, что у России "никогда не было никаких планов угрожать кому-то ядерным оружием", которое рассматривается только как фактор сдерживания и защиты в случае агрессии.
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ миреВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала