https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html

Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию

Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию - РИА Новости, 06.10.2022

Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию

Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттер-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:16

2022-10-06T09:16

2022-10-06T10:35

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттер-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221005/mask-1821761108.html

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в мире, илон маск, линдси грэм, украина, россия, донбасс, twitter