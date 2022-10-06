Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию - РИА Новости, 06.10.2022
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттер-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:16
2022-10-06T10:35
в мире
илон маск
линдси грэм
украина
россия
донбасс
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттер-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221005/mask-1821761108.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2765b91b58ebe8b524b8bec2ed53ee5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, линдси грэм, украина, россия, донбасс, twitter
В мире, Илон Маск, Линдси Грэм, Украина, Россия, Донбасс, Twitter
09:16 06.10.2022 (обновлено: 10:35 06.10.2022)
 
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию

Маск на вопрос американского сенатора заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттер-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, в любом конкретном регионе конфликта мы должны поддерживать волю живущих там людей. Большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию", — ответил бизнесмен сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного решения конфликта.

На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 16:58
В США обрушились на украинские власти за их реакцию на "план Маска"
 
В миреИлон МаскЛиндси ГрэмУкраинаРоссияДонбассTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала