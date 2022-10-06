09:16 06.10.2022 (обновлено: 10:35 06.10.2022)
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
Маск на вопрос американского сенатора заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в своем твиттер-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию.
"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, в любом конкретном регионе конфликта мы должны поддерживать волю живущих там людей. Большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию", — ответил бизнесмен сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного решения конфликта.
На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.