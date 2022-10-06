https://ria.ru/20221006/kriteriy-1821853308.html

ЛДПР предложила ввести критерии для частичной мобилизации

ЛДПР предложила ввести критерии для частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022

ЛДПР предложила ввести критерии для частичной мобилизации

ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T00:08

2022-10-06T00:08

2022-10-06T00:09

лдпр

вооруженные силы рф

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя.Текст законопроекта размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ."Граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту", — отмечается в тексте законопроекта.Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет."(Предлагается дать отсрочку) являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов", — уточняется в тексте законопроекта.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221005/obzhalovanie-1821847104.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821763018.html

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лдпр, вооруженные силы рф, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность