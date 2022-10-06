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Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 06.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221006/konvasel-1821967550.html
Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл"
Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 06.10.2022
Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл"
Минздрав России одобрил проведение второй и третьей фазы клинических исследований вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл", следует из данных РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:04
2022-10-06T14:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение второй и третьей фазы клинических исследований вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл", следует из данных реестра разрешённых клинических исследований."Конвасэл® Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции (Вакцина для профилактики Ковид-19)... Многоцентровое двойное слепое рандомизированное проспективное плацебо-контролируемое исследование для определения иммуногенности, эффективности и безопасности вакцины от коронавирусной инфекции у здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", - говорится в документе.В исследовании примут участие более 18 тысяч человек, завершится оно 31 декабря 2026 года.Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
https://ria.ru/20220919/vaktsina-1817914349.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
14:04 06.10.2022
 
Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл"

Минздрав одобрил вторую и третью фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение второй и третьей фазы клинических исследований вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл", следует из данных реестра разрешённых клинических исследований.
"Конвасэл® Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции (Вакцина для профилактики Ковид-19)... Многоцентровое двойное слепое рандомизированное проспективное плацебо-контролируемое исследование для определения иммуногенности, эффективности и безопасности вакцины от коронавирусной инфекции у здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", - говорится в документе.
В исследовании примут участие более 18 тысяч человек, завершится оно 31 декабря 2026 года.
Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 16:59Распространение коронавируса
В ФМБА рассказали, когда будет доступна вакцина против COVID-19 "Конвасэл"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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