https://ria.ru/20221006/konvasel-1821967550.html

Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл"

Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл" - РИА Новости, 06.10.2022

Минздрав одобрил следующие фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл"

Минздрав России одобрил проведение второй и третьей фазы клинических исследований вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл", следует из данных РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:04

2022-10-06T14:04

2022-10-06T14:04

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение второй и третьей фазы клинических исследований вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл", следует из данных реестра разрешённых клинических исследований."Конвасэл® Вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции (Вакцина для профилактики Ковид-19)... Многоцентровое двойное слепое рандомизированное проспективное плацебо-контролируемое исследование для определения иммуногенности, эффективности и безопасности вакцины от коронавирусной инфекции у здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", - говорится в документе.В исследовании примут участие более 18 тысяч человек, завершится оно 31 декабря 2026 года.Вакцина, разработанная специалистами ФМБА, была зарегистрирована в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

https://ria.ru/20220919/vaktsina-1817914349.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)