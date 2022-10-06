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Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот
Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот - РИА Новости, 06.10.2022
Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот
Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты, с помощью которых смогут бесплатно посещать культурные и спортивные объекты, сообщает мэрия... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:53
2022-10-06T16:53
2022-10-06T16:53
республика татарстан
общество
ильсур метшин
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
казань
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты, с помощью которых смогут бесплатно посещать культурные и спортивные объекты, сообщает мэрия города.По информации мэрии, в рамках частичной мобилизации на военную службу из Казани призваны более 800 солдат и офицеров. Все семьи будут взяты на контроль для обеспечения льготами."По поручению мэра Казани Ильсура Метшина детям из семей мобилизованных выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот. С помощью них ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты", - говорится в сообщении.Отмечается, что о порядке получения карт и начале их выдачи будет сообщено дополнительно. Для бесплатного проезда в общественном транспорте будут действовать отдельные транспортные карты.Ранее мэрия Казани сообщила, что для детей мобилизованных казанцев с 10 октября предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание в школах и бесплатное посещение детсадов для дошкольников с 1 ноября. C 10 октября для них вводятся бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, бесплатное посещение музеев и театров, зоопарка, цирка, филармонии, кинотеатров в ДК. Кроме того, дети мобилизованных смогут бесплатно посещать муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж и тренажерные залы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизацаионного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ильсур метшин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, казань
Республика Татарстан, Общество, Ильсур Метшин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Казань
Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот
Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты для обеспечения льгот
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты, с помощью которых смогут бесплатно посещать культурные и спортивные объекты, сообщает мэрия города.
По информации мэрии, в рамках частичной мобилизации на военную службу из Казани призваны более 800 солдат и офицеров. Все семьи будут взяты на контроль для обеспечения льготами.
"По поручению мэра Казани Ильсура Метшина
детям из семей мобилизованных выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот. С помощью них ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о порядке получения карт и начале их выдачи будет сообщено дополнительно. Для бесплатного проезда в общественном транспорте будут действовать отдельные транспортные карты.
Ранее мэрия Казани сообщила, что для детей мобилизованных казанцев с 10 октября предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание в школах и бесплатное посещение детсадов для дошкольников с 1 ноября. C 10 октября для них вводятся бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, бесплатное посещение музеев и театров, зоопарка, цирка, филармонии, кинотеатров в ДК. Кроме того, дети мобилизованных смогут бесплатно посещать муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж и тренажерные залы.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизацаионного ресурса РФ.