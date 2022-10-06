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Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот - РИА Новости, 06.10.2022
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Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот
Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот - РИА Новости, 06.10.2022
Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот
Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты, с помощью которых смогут бесплатно посещать культурные и спортивные объекты, сообщает мэрия... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:53
2022-10-06T16:53
республика татарстан
общество
ильсур метшин
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
казань
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты, с помощью которых смогут бесплатно посещать культурные и спортивные объекты, сообщает мэрия города.По информации мэрии, в рамках частичной мобилизации на военную службу из Казани призваны более 800 солдат и офицеров. Все семьи будут взяты на контроль для обеспечения льготами."По поручению мэра Казани Ильсура Метшина детям из семей мобилизованных выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот. С помощью них ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты", - говорится в сообщении.Отмечается, что о порядке получения карт и начале их выдачи будет сообщено дополнительно. Для бесплатного проезда в общественном транспорте будут действовать отдельные транспортные карты.Ранее мэрия Казани сообщила, что для детей мобилизованных казанцев с 10 октября предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание в школах и бесплатное посещение детсадов для дошкольников с 1 ноября. C 10 октября для них вводятся бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, бесплатное посещение музеев и театров, зоопарка, цирка, филармонии, кинотеатров в ДК. Кроме того, дети мобилизованных смогут бесплатно посещать муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж и тренажерные залы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизацаионного ресурса РФ.
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общество, ильсур метшин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, казань
Республика Татарстан, Общество, Ильсур Метшин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Казань
16:53 06.10.2022
 
Дети мобилизованных казанцев получат пластиковые карты для получения льгот

Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты для обеспечения льгот

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Дети мобилизованных жителей Казани получат пластиковые карты, с помощью которых смогут бесплатно посещать культурные и спортивные объекты, сообщает мэрия города.
По информации мэрии, в рамках частичной мобилизации на военную службу из Казани призваны более 800 солдат и офицеров. Все семьи будут взяты на контроль для обеспечения льготами.
"По поручению мэра Казани Ильсура Метшина детям из семей мобилизованных выдадут пластиковые карточки для подтверждения льгот. С помощью них ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о порядке получения карт и начале их выдачи будет сообщено дополнительно. Для бесплатного проезда в общественном транспорте будут действовать отдельные транспортные карты.
Ранее мэрия Казани сообщила, что для детей мобилизованных казанцев с 10 октября предусмотрено бесплатное двухразовое горячее питание в школах и бесплатное посещение детсадов для дошкольников с 1 ноября. C 10 октября для них вводятся бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта, бесплатное посещение музеев и театров, зоопарка, цирка, филармонии, кинотеатров в ДК. Кроме того, дети мобилизованных смогут бесплатно посещать муниципальные бассейны, легкоатлетический манеж и тренажерные залы.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизацаионного ресурса РФ.
 
Республика ТатарстанОбществоИльсур МетшинВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияКазань
 
 
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