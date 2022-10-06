https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом"
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом" - РИА Новости, 06.10.2022
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не может ни бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС на работу в "Росатом". РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:39
2022-10-06T21:39
2022-10-06T21:43
рафаэль гросси
владимир путин
россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не может ни бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС на работу в "Росатом".Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко."Я не могу ни бойкотировать, ни подыгрывать. Я должен поступить правильно, а в этом случае правильно будет в первую очередь обратить внимание на безопасность и благополучие персонала", - ответил Гросси на вопрос репортера CNN, собирается ли он бойкотировать процесс.По его словам, любые изменения в статусе станции будут "комплексной проблемой"."Что касается изменений договорного характера, которые могут последовать в результате заявлений (о передаче станции под управление РФ), это то, что мне придется обсудить в России через несколько дней", - добавил он.
https://ria.ru/20221006/grossi-1821951084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, владимир путин, россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
21:39 06.10.2022 (обновлено: 21:43 06.10.2022)
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом"
Гросси заявил, что не может бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС в "Росатом"