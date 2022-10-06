Рейтинг@Mail.ru
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом" - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/grossi-1822089181.html
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом"
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом" - РИА Новости, 06.10.2022
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не может ни бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС на работу в "Росатом". РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:39
2022-10-06T21:43
рафаэль гросси
владимир путин
россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786641376_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87c98a286eaffa23696bb385f5825fa4.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не может ни бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС на работу в "Росатом".Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко."Я не могу ни бойкотировать, ни подыгрывать. Я должен поступить правильно, а в этом случае правильно будет в первую очередь обратить внимание на безопасность и благополучие персонала", - ответил Гросси на вопрос репортера CNN, собирается ли он бойкотировать процесс.По его словам, любые изменения в статусе станции будут "комплексной проблемой"."Что касается изменений договорного характера, которые могут последовать в результате заявлений (о передаче станции под управление РФ), это то, что мне придется обсудить в России через несколько дней", - добавил он.
https://ria.ru/20221006/grossi-1821951084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786641376_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4679230ce4202d5b8890bfc0e7b62fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рафаэль гросси, владимир путин, россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
21:39 06.10.2022 (обновлено: 21:43 06.10.2022)
 
Гросси ответил на вопрос о бойкоте перехода сотрудников ЗАЭС в "Росатом"

Гросси заявил, что не может бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС в "Росатом"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не может ни бойкотировать возможный переход сотрудников ЗАЭС на работу в "Росатом".
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
"Я не могу ни бойкотировать, ни подыгрывать. Я должен поступить правильно, а в этом случае правильно будет в первую очередь обратить внимание на безопасность и благополучие персонала", - ответил Гросси на вопрос репортера CNN, собирается ли он бойкотировать процесс.
По его словам, любые изменения в статусе станции будут "комплексной проблемой".
"Что касается изменений договорного характера, которые могут последовать в результате заявлений (о передаче станции под управление РФ), это то, что мне придется обсудить в России через несколько дней", - добавил он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
13:18
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
 
Рафаэль ГроссиВладимир ПутинРоссияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала