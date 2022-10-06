https://ria.ru/20221006/gosuslugi-1821981460.html

Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"

Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах" - РИА Новости, 06.10.2022

Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"

Граждане РФ могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах", сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:58

2022-10-06T14:58

2022-10-06T14:58

общество

россия

госуслуги

загс

мфц (многофункциональный центр)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Граждане РФ могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах", сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России.К заказу онлайн доступны свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок."Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221005/skidka-1821739365.html

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общество, россия, госуслуги, загс, мфц (многофункциональный центр), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)