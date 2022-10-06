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Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах" - РИА Новости, 06.10.2022
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Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"
Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах" - РИА Новости, 06.10.2022
Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"
Граждане РФ могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах", сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:58
2022-10-06T14:58
общество
россия
госуслуги
загс
мфц (многофункциональный центр)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Граждане РФ могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах", сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России.К заказу онлайн доступны свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок."Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину", - уточняется в сообщении.
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общество, россия, госуслуги, загс, мфц (многофункциональный центр), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Госуслуги, ЗАГС, МФЦ (многофункциональный центр), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:58 06.10.2022
 
Россияне могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"

Минцифры: россияне теперь могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Граждане РФ могут заказать справки и свидетельства из ЗАГСа на "Госуслугах", сообщает официальный Telegram-канал Минцифры России.
"На портале "Госуслуг" теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ", - говорится в сообщении ведомства.
К заказу онлайн доступны свидетельства о рождении ребенка, заключении брака, разводе, смерти, смене имени и об установлении отцовства, если изначально гражданин не получил бумажный документ, потерял или испортил его, и справки, необходимые для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.
"Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину", - уточняется в сообщении.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 16:07
Скидку на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
 
ОбществоРоссияГосуслугиЗАГСМФЦ (многофункциональный центр)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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