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США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
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США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, заявили в МИД
США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, заявили в МИД
Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:07
2022-10-06T10:03
германия
россия
политика
северный поток — 2
северный поток
олег тяпкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас "обходится без российского газа", и что это имеет "гигантское" значение (министр экономики и климата Роберт Хабек) – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США", - заявил дипломат."Это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка", - подчеркнул он.Тяпкин пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель."Сейчас мы видим последствия этой стратегии в развитии. Достаточно проследить в ретроспективе "успехи" на этом поприще кабинета Олафа Шольца – и все станет ясно. Это запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО "Газпром", де-факто национализация активов в ФРГ "Роснефти", бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для "Северного потока — 1"", - добавил дипломат."При этом Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании "энергетического оружия"", - отметил он.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток — 2" хоть завтра.Позже вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html
https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html
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германия, россия, политика, северный поток — 2, северный поток, олег тяпкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Германия, Россия, Политика, Северный поток — 2, Северный поток, Олег Тяпкин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:07 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
 
США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, заявили в МИД

Дипломат Тяпкин: США поставили задачу вытеснить Россию с энергетического рынка Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас "обходится без российского газа", и что это имеет "гигантское" значение (министр экономики и климата Роберт Хабек) – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США", - заявил дипломат.
"Это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка", - подчеркнул он.
Тяпкин пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Изображая жертву Путина: Германию подталкивают к самоубийству
"Сейчас мы видим последствия этой стратегии в развитии. Достаточно проследить в ретроспективе "успехи" на этом поприще кабинета Олафа Шольца – и все станет ясно. Это запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО "Газпром", де-факто национализация активов в ФРГ "Роснефти", бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для "Северного потока — 1"", - добавил дипломат.
"При этом Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании "энергетического оружия"", - отметил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток — 2" хоть завтра.
Позже вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2".
Читайте полный текст интервью >>>
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ГерманияРоссияПолитикаСеверный поток — 2Северный потокОлег ТяпкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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