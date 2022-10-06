09:07 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
США хотят вытеснить Россию с энергетического рынка Европы, заявили в МИД
Дипломат Тяпкин: США поставили задачу вытеснить Россию с энергетического рынка Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас "обходится без российского газа", и что это имеет "гигантское" значение (министр экономики и климата Роберт Хабек) – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США", - заявил дипломат.
"Это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка", - подчеркнул он.
Тяпкин пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель.
"Сейчас мы видим последствия этой стратегии в развитии. Достаточно проследить в ретроспективе "успехи" на этом поприще кабинета Олафа Шольца – и все станет ясно. Это запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО "Газпром", де-факто национализация активов в ФРГ "Роснефти", бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для "Северного потока — 1"", - добавил дипломат.
"При этом Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании "энергетического оружия"", - отметил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток — 2" хоть завтра.
Позже вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2".