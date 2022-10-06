09:18 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД
Дипломат Тяпкин: отказ от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва допускает полный отказ Берлина от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения", - заявил дипломат.
Он отметил, что, по признанию министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб.
"Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии", - заключил дипломат.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра.