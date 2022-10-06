https://ria.ru/20221006/gaz-1821878197.html

Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД

Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022

Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД

Москва допускает полный отказ Берлина от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:18

2022-10-06T09:18

2022-10-06T10:03

германия

москва

в мире

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва допускает полный отказ Берлина от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения", - заявил дипломат.Он отметил, что, по признанию министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб."Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии", - заключил дипломат.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра.Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/evrokomissiya-1821828759.html

германия

москва

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, москва, в мире, берлин (город)