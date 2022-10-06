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Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
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Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД
Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД
Москва допускает полный отказ Берлина от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:18
2022-10-06T10:03
германия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва допускает полный отказ Берлина от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения", - заявил дипломат.Он отметил, что, по признанию министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб."Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии", - заключил дипломат.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/evrokomissiya-1821828759.html
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германия, москва, в мире, берлин (город)
Германия, Москва, В мире, Берлин (город)
09:18 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
 
Отказ от российского газа приведет к кризису в Германии, заявили в МИД

Дипломат Тяпкин: отказ от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва допускает полный отказ Берлина от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, но это приведет к экономическому кризису в Германии, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Полный отказ ФРГ от российского голубого топлива в течение ближайших двух лет вполне допустим. Что же касается последствий этого шага, то они вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис, гигантский рост цен на энергоносители, сворачивание и вывод за пределы страны производства и инвестиций и, как следствие, снижение конкурентоспособности германской экономики и покупательной способности населения", - заявил дипломат.
Он отметил, что, по признанию министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, на фоне высоких цен на энергию будущее экономики Германии в опасности, ей грозит долговременный ущерб.
"Не спрашивайте меня, зачем это все нужно Германии", - заключил дипломат.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее заявил, что возврат Берлина и Москвы к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы сомнителен, не по вине российской стороны. При этом он также отмечал, что Россия готова запустить "Северный поток 2" хоть завтра.
Читайте полный текст интервью >>>
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