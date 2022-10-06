https://ria.ru/20221006/erno-1822011814.html

Биография Анни Эрно

Биография Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022

Биография Анни Эрно

Французская писательница Анни Эрно (Annie Ernaux, в девичестве Дюшен) родилась 1 сентября 1940 года в Лильбонне (департамент Приморская Сена, Франция). Детство... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:31

2022-10-06T16:31

2022-10-06T16:31

справки

анни эрно

франция

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Французская писательница Анни Эрно (Annie Ernaux, в девичестве Дюшен) родилась 1 сентября 1940 года в Лильбонне (департамент Приморская Сена, Франция). Детство и юность в Ивто в Нормандии, где ее родители владели кафе и продуктовым магазином.Училась в частной католической школе. Изучала литературу в Руанском университете, затем в Бордо. Получила квалификацию школьного учителя (CAPES). Лиценциат филологии (ученая степень, действовала во Франции, Финляндии и Швейцарии до лета 1999 года). Преподавала литературу в средней школе в Бонвиле, затем в Анси, Понтуазе и в Валь-д'Уа́зе.Затем работала в Национальном центре дистанционного образования (CNED).В 2000 году она ушла с преподавательской работы и посвятила себя писательской деятельности.Анни Эрно начала литературную карьеру в 1974 году, опубликовав свою первую книгу "Пустые шкафы" (Les Armoires vides), который принес ей популярность. Роман отражает стихийный бунт выходцев из низов в их желании порвать со своей средой ради приобщения к более высокому уровню цивилизации и культуры. В этом произведении, как и в последующих, отразились автобиографические мотивы.В 1983 году была опубликована книга "Место в жизни" (La Place), посвященная отношениям писательницы с отцом. За этот роман она была удостоена французской литературной премии Ренодо.За роман "Годы" (Les Années, 2008) Анни Эрно удостоилась премий Франсуа Мориака и Маргерит Дюрас. Английский перевод книги был включен в шорт-лист Международной Букеровской премии.Среди других известных книг автора – "История женщины"(Une Femme, 1987), "Обыкновенная страсть" (Passion simple, 1991), "Стыд" (Gallimard, 1997) и др.Всего Анни Эрно написала более 20 книг. В 2022 году она выпустила роман "Молодой человек" (Le jeune homme), в котором от первого лица рассказывает об отношениях с мужчиной на тридцать лет моложе ее.В 2008 году французский кинорежиссер Патрик-Марио Бернар по книге Анни Эрно "Одержимость" (L'Occupation, 2002) снял фильм "Другая". Анни Эрно – лауреат премии французского языка (2008, по совокупности творческих заслуг).С 2014 года является почетным доктором Университета Сержи-Понтуаз.6 октября 2022 года Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.Писательница отмечена за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".Она стала 17-й женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, и 16-м французским лауреатом с момента основания премии в 1901 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, анни эрно, франция