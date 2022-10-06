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Многочасовой блэкаут: Британия готовится к остановке электростанций - РИА Новости, 06.10.2022
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Многочасовой блэкаут: Британия готовится к остановке электростанций
Многочасовой блэкаут: Британия готовится к остановке электростанций - РИА Новости, 06.10.2022
Многочасовой блэкаут: Британия готовится к остановке электростанций
Энергетический кризис в Великобритании вошел в острую фазу. Власти ждут остановки электростанций с их последующим банкротством, население и промышленность —... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:00
2022-10-06T08:12
экономика
великобритания
европа
раф
северное море
цены на нефть
лиз трасс
электричество
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Энергетический кризис в Великобритании вошел в острую фазу. Власти ждут остановки электростанций с их последующим банкротством, население и промышленность — отключения электричества. Аналитики предупреждают: не за горами блэкаут.Риск остановкиКак сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem, в стране, возможно, придется объявить "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа".В The Times указывают на высокую вероятность плановых отключений электроэнергии, потому что наибольшую долю генерации в Соединенном Королевстве обеспечивают именно газовые станции.Электрический кризисВ августе Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании предупредило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств поднимется с 1 октября на 80% — средний счет достигнет рекордных 3549 фунтов стерлингов в год (около четырех тысяч долларов). По прогнозу консалтинговой компании Auxilione, в январе показатель перевалит за пять тысяч фунтов, а с апреля — 6,5 тысячи.Электрический кризис в стране обусловлен, помимо стремительного роста цен на углеводороды в Европе, высокой зависимостью от природного газа. Так, в 2021-м на него приходилось 42% потребления электроэнергии и 40% ее производства. И хотя более половины дают дешевые возобновляемые источники, внутренний рынок устроен так, что цены напрямую зависят от самой дорогой производственной единицы — газа.Негде хранитьВласти мало что могут изменить. Великобритания импортирует около половины потребляемого топлива. Сорок процентов получает из собственных запасов в Северном море, где добыча неуклонно падает. В 2021-м — на 17%, до 45 миллионов тонн нефти и 29 миллиардов кубометров газа. К 2030 году будет хватать лишь на треть потребностей страны.Растущий спрос в Европе обостряет ситуацию.Опасный фрекингЭнергетическую безопасность пытаются обеспечить своими ресурсами. В частности, Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании сообщило об ускоренной разработке новых месторождений в Северном море."Регулирующий орган сделает все возможное, чтобы поддержать внутреннее производство", — подчеркнул глава Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTА) Энди Сэмюэль.Но газ нужен уже сейчас. Новый британский премьер Лиз Трасс заявила, что снимет запрет на добычу методом гидроразрыва пласта, введенный в ноябре 2019-го из-за риска сейсмической активности.Грязный угольВ ход идут и самые "грязные" альтернативы. От угля британцы намеревались полностью отказаться с 2024-го. В прошлом году твердое топливо занимало всего два процента в общем энергобалансе, тогда как десять лет назад было 30.Однако в середине сентября, когда цены на голубое топливо в очередной раз обновили рекорд, об экологии пришлось забыть. Уголь сейчас рассматривают как важное средство выживания в зимний период. Изношенные угольные электростанции перезапустят, невзирая на претензии зеленых.Импорт под вопросомТем не менее, уверены в британской консалтинговой компании Lane, Clark &amp; ​​Peacock (LCP), дефицита электроэнергии не избежать.Аналитики указывают на то, что решающую роль играет импорт с континента, а тут стабильность под очень большим вопросом.Если возникнет кризис предложения, а потребители добровольно не сократят спрос, национальный оператор электросетевой системы National Grid ESO начнет их отключать, в первую очередь в энергоемких отраслях.
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Наталья Дембинская
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экономика, великобритания, европа, раф, северное море, цены на нефть, лиз трасс, электричество, природный газ, газовые электростанции , энергетический кризис
Экономика, Великобритания, Европа, РАФ, Северное море, Цены на нефть, Лиз Трасс, Электричество, Природный газ, газовые электростанции , Энергетический кризис
08:00 06.10.2022 (обновлено: 08:12 06.10.2022)
 

Многочасовой блэкаут: Британия готовится к остановке электростанций

© AFP 2022 / Facundo ArrizabalagaНадувная свинья над электростанцией Battersea в Лондоне во время фотосессии для продвижения выпуска ремастерированных альбомов и ранее не изданной музыки британской рок-группы Pink Floyd
Надувная свинья над электростанцией Battersea в Лондоне во время фотосессии для продвижения выпуска ремастерированных альбомов и ранее не изданной музыки британской рок-группы Pink Floyd - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Facundo Arrizabalaga
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Энергетический кризис в Великобритании вошел в острую фазу. Власти ждут остановки электростанций с их последующим банкротством, население и промышленность — отключения электричества. Аналитики предупреждают: не за горами блэкаут.

Риск остановки

Как сообщил британский регулятор в энергетической сфере Ofgem, в стране, возможно, придется объявить "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа".

Электростанции, лишившиеся топлива, должны платить огромные штрафы за невыполнение обязательств перед потребителями. Это приведет их к "потенциальной неплатежеспособности", отметили в Ofgem.

В The Times указывают на высокую вероятность плановых отключений электроэнергии, потому что наибольшую долю генерации в Соединенном Королевстве обеспечивают именно газовые станции.
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Электрический кризис

В августе Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании предупредило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств поднимется с 1 октября на 80% — средний счет достигнет рекордных 3549 фунтов стерлингов в год (около четырех тысяч долларов). По прогнозу консалтинговой компании Auxilione, в январе показатель перевалит за пять тысяч фунтов, а с апреля — 6,5 тысячи.
Электрический кризис в стране обусловлен, помимо стремительного роста цен на углеводороды в Европе, высокой зависимостью от природного газа. Так, в 2021-м на него приходилось 42% потребления электроэнергии и 40% ее производства. И хотя более половины дают дешевые возобновляемые источники, внутренний рынок устроен так, что цены напрямую зависят от самой дорогой производственной единицы — газа.
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Негде хранить

Власти мало что могут изменить. Великобритания импортирует около половины потребляемого топлива. Сорок процентов получает из собственных запасов в Северном море, где добыча неуклонно падает. В 2021-м — на 17%, до 45 миллионов тонн нефти и 29 миллиардов кубометров газа. К 2030 году будет хватать лишь на треть потребностей страны.
Растущий спрос в Европе обостряет ситуацию.

Есть и другая проблема: не хватает газовых хранилищ. Еще в 2017-м по соображениям безопасности из эксплуатации вывели крупнейшее — "Раф". И тут выяснилось, что других площадок практически нет. Газохранилище решили расконсервировать. Однако для поэтапного увеличения мощностей потребуется время.

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Опасный фрекинг

Энергетическую безопасность пытаются обеспечить своими ресурсами. В частности, Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании сообщило об ускоренной разработке новых месторождений в Северном море.
"Регулирующий орган сделает все возможное, чтобы поддержать внутреннее производство", — подчеркнул глава Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTА) Энди Сэмюэль.
Но газ нужен уже сейчас. Новый британский премьер Лиз Трасс заявила, что снимет запрет на добычу методом гидроразрыва пласта, введенный в ноябре 2019-го из-за риска сейсмической активности.

По словам Трасс, доступ к "огромным резервам сланцевого газа" страна "получит уже через шесть месяцев". Это удивило наблюдателей. По расчетам, чтобы выйти на нужные показатели добычи, потребуются десятилетия. Вдобавок сланцевики не станут продавать сырье по цене ниже рынка.

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В ход идут и самые "грязные" альтернативы. От угля британцы намеревались полностью отказаться с 2024-го. В прошлом году твердое топливо занимало всего два процента в общем энергобалансе, тогда как десять лет назад было 30.
Однако в середине сентября, когда цены на голубое топливо в очередной раз обновили рекорд, об экологии пришлось забыть. Уголь сейчас рассматривают как важное средство выживания в зимний период. Изношенные угольные электростанции перезапустят, невзирая на претензии зеленых.
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Импорт под вопросом

Тем не менее, уверены в британской консалтинговой компании Lane, Clark & ​​Peacock (LCP), дефицита электроэнергии не избежать.
Аналитики указывают на то, что решающую роль играет импорт с континента, а тут стабильность под очень большим вопросом.

LCP представила вероятный сценарий: летняя засуха, "осушившая" гидроэнергетические ресурсы Норвегии, пострадавшие от обширных отключений АЭС Франции оставляют Британию без импортного электричества. "В такой ситуации спрос может превышать предложение почти на 30 часов", — предупреждают аналитики.

Если возникнет кризис предложения, а потребители добровольно не сократят спрос, национальный оператор электросетевой системы National Grid ESO начнет их отключать, в первую очередь в энергоемких отраслях.
 
ЭкономикаВеликобританияЕвропаРАФСеверное мореЦены на нефтьЛиз ТрассЭлектричествоПриродный газгазовые электростанцииЭнергетический кризис
 
 
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