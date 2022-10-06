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ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики - РИА Новости, 06.10.2022
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ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики
Власти ДНР прорабатывают возможность участия северокорейских рабочих в восстановлении Республики, работа в этом направлении ведется вместе с МИД, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:01
2022-10-06T12:08
виталий хоценко
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
экономика
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти ДНР прорабатывают возможность участия северокорейских рабочих в восстановлении Республики, работа в этом направлении ведется вместе с МИД, сообщил в интервью РИА Новости премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.Ранее в министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах."Работаем над этим. Работаем вместе с МИД, очень надеемся, что будет желание, и мы с удовольствием окажем полное содействие и будем рады, если северокорейские строители приедут и будут у нас трудиться. Но у нас и своих сил хватает, у нас сегодня работает больше 20 тысяч строителей. Это огромная цифра. По всем районам, городам - такого развития не было десятилетия", - сказал РИА Новости Хоценко отвечая на вопрос, будут ли рабочие из КНДР помогать в восстановлении Республики.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221006/dnr-1821886213.html
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донецкая народная республика
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виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, экономика
Виталий Хоценко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Экономика
11:01 06.10.2022 (обновлено: 12:08 06.10.2022)
 
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики

Премьер ДНР Хоценко: рабочие из КНДР могут принять участие в восстановлении республики

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти ДНР прорабатывают возможность участия северокорейских рабочих в восстановлении Республики, работа в этом направлении ведется вместе с МИД, сообщил в интервью РИА Новости премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.
Ранее в министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:07
ДНР ведет переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике
"Работаем над этим. Работаем вместе с МИД, очень надеемся, что будет желание, и мы с удовольствием окажем полное содействие и будем рады, если северокорейские строители приедут и будут у нас трудиться. Но у нас и своих сил хватает, у нас сегодня работает больше 20 тысяч строителей. Это огромная цифра. По всем районам, городам - такого развития не было десятилетия", - сказал РИА Новости Хоценко отвечая на вопрос, будут ли рабочие из КНДР помогать в восстановлении Республики.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Читайте полный текст интервью >>
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
08:04
ДНР работает над созданием свободной экономической зоны
 
Виталий ХоценкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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