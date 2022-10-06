https://ria.ru/20221006/dnr-1821903284.html
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики
Власти ДНР прорабатывают возможность участия северокорейских рабочих в восстановлении Республики, работа в этом направлении ведется вместе с МИД, сообщил в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:01
2022-10-06T11:01
2022-10-06T12:08
виталий хоценко
владимир путин
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россия
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экономика
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Власти ДНР прорабатывают возможность участия северокорейских рабочих в восстановлении Республики, работа в этом направлении ведется вместе с МИД, сообщил в интервью РИА Новости премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.Ранее в министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах."Работаем над этим. Работаем вместе с МИД, очень надеемся, что будет желание, и мы с удовольствием окажем полное содействие и будем рады, если северокорейские строители приедут и будут у нас трудиться. Но у нас и своих сил хватает, у нас сегодня работает больше 20 тысяч строителей. Это огромная цифра. По всем районам, городам - такого развития не было десятилетия", - сказал РИА Новости Хоценко отвечая на вопрос, будут ли рабочие из КНДР помогать в восстановлении Республики.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Читайте полный текст интервью >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, экономика
Виталий Хоценко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Экономика
11:01 06.10.2022 (обновлено: 12:08 06.10.2022)
ДНР прорабатывает возможность участия КНДР в восстановлении республики
Премьер ДНР Хоценко: рабочие из КНДР могут принять участие в восстановлении республики