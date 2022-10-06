https://ria.ru/20221006/dnr-1821896541.html
В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов
В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов
В Донецкой Народной Республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию республики, пока неизвестно, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:34
2022-10-06T10:34
2022-10-06T12:08
в мире
виталий хоценко
донецкая народная республика
запорожская область
херсон
феникс
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. В Донецкой Народной Республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию республики, пока неизвестно, заявил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."Что касается российских операторов, то мы за конкуренцию. Чем больше сотовых операторов, тем ниже стоимость абонентской платы, так что мы ее (конкуренцию) приветствуем. Но пока конкретных сроков (их прихода) нет", - отметил Хоценко.На данный момент на территории ДНР работает только республиканский сотовый оператор "Феникс". По словам премьера, это госпредприятие с более чем 1,5 тысячами станций."Военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к нам, мы подставили плечо и наших специалистов отправили в области, начали раздавать бесплатно сим-карты людям, желающим подключиться к "Фениксу". В Херсоне у нас порядка 90 базовых станций, в Запорожской области около 60. Абонентов "Феникса" в Херсоне более 50 тысяч человек, в Запорожской около 35 тысяч человек", - отметил Хоценко.Читайте полный текст интервью >>
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виталий хоценко, донецкая народная республика, запорожская область, херсон, феникс
В мире, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсон, Феникс
10:34 06.10.2022 (обновлено: 12:08 06.10.2022)
В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов
Премьер ДНР Хоценко: сроков прихода новых операторов сотовой связи пока нет