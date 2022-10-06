https://ria.ru/20221006/dnr-1821896541.html

В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов

В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов - РИА Новости, 06.10.2022

В ДНР будут рады конкуренции сотовых операторов

В Донецкой Народной Республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию республики, пока неизвестно, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:34

2022-10-06T10:34

2022-10-06T12:08

в мире

виталий хоценко

донецкая народная республика

запорожская область

херсон

феникс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820845821_0:173:3070:1900_1920x0_80_0_0_aad0ee258bf23198ea499cb27a1b2a3c.jpg

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. В Донецкой Народной Республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию республики, пока неизвестно, заявил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко."Что касается российских операторов, то мы за конкуренцию. Чем больше сотовых операторов, тем ниже стоимость абонентской платы, так что мы ее (конкуренцию) приветствуем. Но пока конкретных сроков (их прихода) нет", - отметил Хоценко.На данный момент на территории ДНР работает только республиканский сотовый оператор "Феникс". По словам премьера, это госпредприятие с более чем 1,5 тысячами станций."Военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к нам, мы подставили плечо и наших специалистов отправили в области, начали раздавать бесплатно сим-карты людям, желающим подключиться к "Фениксу". В Херсоне у нас порядка 90 базовых станций, в Запорожской области около 60. Абонентов "Феникса" в Херсоне более 50 тысяч человек, в Запорожской около 35 тысяч человек", - отметил Хоценко.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221006/dnr-1821886213.html

https://ria.ru/20221006/dnr-1821878371.html

донецкая народная республика

запорожская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виталий хоценко, донецкая народная республика, запорожская область, херсон, феникс