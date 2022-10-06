https://ria.ru/20221006/dnr-1821886213.html
ДНР ведет переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике
ДНР ведет переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике - РИА Новости, 06.10.2022
ДНР ведет переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил в интервью РИА Новости, что переговоры с рядом крупных торговых сетей о работе на территории ДНР... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:07
2022-10-06T10:07
2022-10-06T12:07
экономика
виталий хоценко
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко заявил в интервью РИА Новости, что переговоры с рядом крупных торговых сетей о работе на территории ДНР ведутся."Мы хотим конкуренцию развивать. Хотели бы, чтобы к нам заходили крупные сети. С рядом крупных сетей ведем переговоры. Просто не хочу говорить с кем, пока не свершилось. Когда свершится, мы сразу объявим, да и люди увидят крупные российские сети. Что касается местного бизнеса торгового, то он мышцы накачал за 8 лет", - сказал Хоценко в беседе с агентством.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221006/banki-1821881352.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виталий хоценко, донецкая народная республика
Экономика, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика
10:07 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
ДНР ведет переговоры с крупными торговыми сетями о работе в республике
Премьер ДНР Хоценко сообщил о переговорах с крупными торговыми сетями