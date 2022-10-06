https://ria.ru/20221006/dnr-1821878371.html

В ДНР ждут появления представительства Банка России

В ДНР ждут появления представительства Банка России - РИА Новости, 06.10.2022

В ДНР ждут появления представительства Банка России

Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко ожидает, что с вхождением в состав России в ДНР появится представительство Банка России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:18

2022-10-06T09:18

2022-10-06T12:07

донецкая народная республика

россия

экономика

виталий хоценко

владимир путин

луганская народная республика

промсвязьбанк

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820845144_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b1c0eb52cb3ac7b493a10eaf774fc1b.jpg

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко ожидает, что с вхождением в состав России в ДНР появится представительство Банка России."Центральный республиканский банк продолжает свою деятельность. Сегодня у нас коммерческая часть переходит плавно в "Промсвязьбанк", который здесь представлен. Уже около 50 офисов, отделений открыто и более 60 банкоматов по всей республике. В планах - увеличивать количество отделений, банкоматов. Далее, поскольку мы становимся Российской Федерацией, здесь будет представительство центрального Банка России", - сказал в интервью РИА Новости Хоценко.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221006/dnr-1821876967.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, экономика, виталий хоценко, владимир путин, луганская народная республика, промсвязьбанк, референдум в донбассе