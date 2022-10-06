https://ria.ru/20221006/dnr-1821878371.html
В ДНР ждут появления представительства Банка России
В ДНР ждут появления представительства Банка России - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР ждут появления представительства Банка России
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко ожидает, что с вхождением в состав России в ДНР появится представительство Банка России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:18
2022-10-06T09:18
2022-10-06T12:07
донецкая народная республика
россия
экономика
виталий хоценко
владимир путин
луганская народная республика
промсвязьбанк
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко ожидает, что с вхождением в состав России в ДНР появится представительство Банка России."Центральный республиканский банк продолжает свою деятельность. Сегодня у нас коммерческая часть переходит плавно в "Промсвязьбанк", который здесь представлен. Уже около 50 офисов, отделений открыто и более 60 банкоматов по всей республике. В планах - увеличивать количество отделений, банкоматов. Далее, поскольку мы становимся Российской Федерацией, здесь будет представительство центрального Банка России", - сказал в интервью РИА Новости Хоценко.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221006/dnr-1821876967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, экономика, виталий хоценко, владимир путин, луганская народная республика, промсвязьбанк, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, Россия, Экономика, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Промсвязьбанк, Референдум в Донбассе
09:18 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
В ДНР ждут появления представительства Банка России
Премьер ДНР Хоценко: в республике ждут появления представительства Банка России