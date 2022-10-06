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Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики - РИА Новости, 06.10.2022
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Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики
Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики - РИА Новости, 06.10.2022
Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики
Открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от международных санкций, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:10
2022-10-06T12:07
экономика
виталий хоценко
владимир путин
донецкая народная республика
россия
херсонская область
евразийский экономический союз
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от международных санкций, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко."Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно - рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А ещё есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства. Рынок плюс к тем 145 миллионам, которые есть. А ещё добавились Херсонская область, Запорожская, ЛНР - это ещё миллионов пять-шесть", - сказал Хоценко.Он напомнил, что республика восемь лет "в этом режиме, поэтому уже привыкли с ними жить".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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донецкая народная республика
россия
херсонская область
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экономика, виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, херсонская область , евразийский экономический союз
Экономика, Виталий Хоценко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Херсонская область , Евразийский экономический союз
09:10 06.10.2022 (обновлено: 12:07 06.10.2022)
 
Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики

Премьер ДНР Хоценко: открытие российского рынка для республики перекроет эффект от санкций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от международных санкций, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко.
"Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно - рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А ещё есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства. Рынок плюс к тем 145 миллионам, которые есть. А ещё добавились Херсонская область, Запорожская, ЛНР - это ещё миллионов пять-шесть", - сказал Хоценко.
Он напомнил, что республика восемь лет "в этом режиме, поэтому уже привыкли с ними жить".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаВиталий ХоценкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьЕвразийский экономический союз
 
 
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