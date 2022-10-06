https://ria.ru/20221006/dnr-1821876967.html

Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики

Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики - РИА Новости, 06.10.2022

Премьер ДНР рассказал о важности открытия российского рынка для республики

Открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от международных санкций, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:10

2022-10-06T09:10

2022-10-06T12:07

экономика

виталий хоценко

владимир путин

донецкая народная республика

россия

херсонская область

евразийский экономический союз

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Открытие российского рынка для ДНР перекроет негативный эффект от международных санкций, заявил в интервью РИА Новости премьер Донецкой народной республики Виталий Хоценко."Что такое санкции, когда перед тобой открывается 145-миллионный рынок нашей России. Это перекрывает любые санкции. Бизнесу что нужно - рынок сбыта. Рынок сбыта у нас теперь есть. А ещё есть в целом ЕАЭС, в котором не только Россия, но и другие государства. Рынок плюс к тем 145 миллионам, которые есть. А ещё добавились Херсонская область, Запорожская, ЛНР - это ещё миллионов пять-шесть", - сказал Хоценко.Он напомнил, что республика восемь лет "в этом режиме, поэтому уже привыкли с ними жить".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221005/zavod-1821772621.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, виталий хоценко, владимир путин, донецкая народная республика, россия, херсонская область , евразийский экономический союз