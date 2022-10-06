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ДНР рассчитывает в перспективе стать регионом-донором

ДНР рассчитывает в перспективе стать регионом-донором - РИА Новости, 06.10.2022

ДНР рассчитывает в перспективе стать регионом-донором

Донецкая Народная Республика (ДНР) в перспективе может стать регионом-донором, заявил в интервью РИА Новости премьер региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:14

2022-10-06T03:14

2022-10-06T12:07

экономика

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Донецкая Народная Республика (ДНР) в перспективе может стать регионом-донором, заявил в интервью РИА Новости премьер региона Виталий Хоценко."Очень многое зависит от окончания спецоперации. Мы создаём условия для привлечения инвесторов как на действующие активы, так и для создания новых… Что касается сроков, когда Донбасс станет регионом-донором - пока рано об этом говорить", - сказал Хоценко.Он отметил, что в ДНР есть все необходимое, чтобы стать самообеспеченным регионом."Выйдем на самоокупаемость рано или поздно, накачаем мышцы и сами будем всем оказывать содействие… И сегодня происходят боевые действия. Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность - и дальше Донбасс и наша республика, я вас уверяю, сама начнёт помогать всем регионам и бюджету РФ", - добавил премьер.Читайте полный текст интервью >>

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экономика, донецкая народная республика