https://ria.ru/20221006/buzova-1822025837.html

В Германии анонсировали концерты Бузовой

В Германии анонсировали концерты Бузовой - РИА Новости, 06.10.2022

В Германии анонсировали концерты Бузовой

В Германии анонсировали концерты Бузовой, следует из афиши на агрегаторе билетов eventim.de. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:34

2022-10-06T17:34

2022-10-06T17:34

шоубиз

ольга бузова

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Германии анонсировали концерты Бузовой, следует из афиши на агрегаторе билетов eventim.de. "Ольга Бузова впервые выступает в Германии! Захватывающее шоу, звук, свет и костюмы, а также потрясающие танцоры!" — говорится в описании мероприятий. Судя по публикации на eventim.de, всего запланировано семь концертов с 29 октября по 6 ноября. Выступления пройдут в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Цены на билеты начинаются от 42,90 евро. На момент публикации материала комментария от представителя Ольги Бузовой получить не удалось.Ранее певица ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского.

https://ria.ru/20220901/buzoa-1813632024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

ольга бузова, знаменитости, звезды