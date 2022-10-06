https://ria.ru/20221006/buzova-1822025837.html
В Германии анонсировали концерты Бузовой
В Германии анонсировали концерты Бузовой - РИА Новости, 06.10.2022
В Германии анонсировали концерты Бузовой
В Германии анонсировали концерты Бузовой, следует из афиши на агрегаторе билетов eventim.de. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:34
2022-10-06T17:34
2022-10-06T17:34
шоубиз
ольга бузова
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звезды
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Германии анонсировали концерты Бузовой, следует из афиши на агрегаторе билетов eventim.de. "Ольга Бузова впервые выступает в Германии! Захватывающее шоу, звук, свет и костюмы, а также потрясающие танцоры!" — говорится в описании мероприятий. Судя по публикации на eventim.de, всего запланировано семь концертов с 29 октября по 6 ноября. Выступления пройдут в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере. Цены на билеты начинаются от 42,90 евро. На момент публикации материала комментария от представителя Ольги Бузовой получить не удалось.Ранее певица ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского.
https://ria.ru/20220901/buzoa-1813632024.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, знаменитости, звезды
Шоубиз, Ольга Бузова, Знаменитости, звезды
В Германии анонсировали концерты Бузовой
В Германии анонсировали концерты Ольги Бузовой с 29 октября по 6 ноября
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
В Германии анонсировали концерты Бузовой, следует
из афиши на агрегаторе билетов eventim.de.
"Ольга Бузова впервые выступает в Германии! Захватывающее шоу, звук, свет и костюмы, а также потрясающие танцоры!" — говорится в описании мероприятий.
Судя по публикации на eventim.de, всего запланировано семь концертов с 29 октября по 6 ноября. Выступления пройдут в Гамбурге, Берлине, Ратингене, Фюрте, Карлсруэ, Франкфурте и Ганновере.
Цены на билеты начинаются от 42,90 евро.
На момент публикации материала комментария от представителя Ольги Бузовой получить не удалось.
Ранее певица ответила
Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского.