07:38 06.10.2022 (обновлено: 09:18 06.10.2022)
Посол России рассказал, как в Бразилии относятся к спецоперации на Украине
Посол Лабецкий: в Бразилии понимают реальные причины специальной военной операции
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. В Бразилии отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции на Украине, считает посол РФ в этой латиноамериканской Алексей Лабецкий.
"Мне кажется, что в Бразилии отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции. Да, у них есть принципиальная позиция, которая закреплена в голосовании по резолюции Генассамблеи (ООН - ред.) с осуждением наших действий на Украине, но также есть то, что мы отмечаем как факт, свидетельствующий о понимании бразильцами наших озабоченностей - это отрицание санкционного режима, всех попыток вывести нас из системы международных организаций", - сказал посол РИА Новости.
"Мы высоко ценим это понимание и это взаимодействие", - добавил он.
Лабецкий отметил, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран за последнее время встречались несколько раз, кроме того, ведется активное взаимодействие в Совбезе ООН и на международных площадках в Женеве и в Вене.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.