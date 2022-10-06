https://ria.ru/20221006/braziliya-1821867997.html

Посол России рассказал, как в Бразилии относятся к спецоперации на Украине

Посол России рассказал, как в Бразилии относятся к спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Посол России рассказал, как в Бразилии относятся к спецоперации на Украине

В Бразилии отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции на Украине, считает посол РФ в этой латиноамериканской Алексей... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:38

2022-10-06T07:38

2022-10-06T09:18

в мире

алексей лабецкий

владимир путин

россия

бразилия

совет безопасности оон

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БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. В Бразилии отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции на Украине, считает посол РФ в этой латиноамериканской Алексей Лабецкий."Мы высоко ценим это понимание и это взаимодействие", - добавил он.Лабецкий отметил, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран за последнее время встречались несколько раз, кроме того, ведется активное взаимодействие в Совбезе ООН и на международных площадках в Женеве и в Вене.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте полный текст интервью >>>

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в мире, алексей лабецкий, владимир путин, россия, бразилия, совет безопасности оон