https://ria.ru/20221006/belgiya-1821966474.html

В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии

В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022

В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии

Отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции, уверен премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:01

2022-10-06T14:01

2022-10-06T14:01

александер де кро

владимир джабаров

владимир путин

россия

белоруссия

бельгия

совет федерации рф

генеральная ассамблея оон

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции, уверен премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. Во встрече всего принимают участие более сорока государств."О важности этого мероприятия свидетельствует уровень участия в нем. Здесь вся Европа за исключением двух стран - России и Белоруссии. Это свидетельствует о том, насколько они изолированы", - сказал де Кроо журналистам перед началом встречи в верхах.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее с юмором исключила все намеки изоляции России на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, назвала изоляцию РФ "тягостной", добавив, что ждали ее в Нью-Йорке с десятком наших друзей."Сегодня мы обсуждаем крайне важные темы: стабильность европейского континента, наши действия, направленные на улучшение ситуации в сфере безопасности, реакцию на возможную дальнейшую эскалацию, сотрудничество по энергетическому кризису и инфляции", - добавил де Кроо.

https://ria.ru/20220924/oon-1819099506.html

https://ria.ru/20220919/izolyatsiya-1817868934.html

россия

белоруссия

бельгия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александер де кро, владимир джабаров, владимир путин, россия, белоруссия, бельгия, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, в мире, санкции в отношении россии