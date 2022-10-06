В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии
Премьер Бельгии Александер де Кроо уверен в изоляции России и Белоруссии
© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции, уверен премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. Во встрече всего принимают участие более сорока государств.
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"О важности этого мероприятия свидетельствует уровень участия в нем. Здесь вся Европа за исключением двух стран - России и Белоруссии. Это свидетельствует о том, насколько они изолированы", - сказал де Кроо журналистам перед началом встречи в верхах.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее с юмором исключила все намеки изоляции России на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, назвала изоляцию РФ "тягостной", добавив, что ждали ее в Нью-Йорке с десятком наших друзей.
"Сегодня мы обсуждаем крайне важные темы: стабильность европейского континента, наши действия, направленные на улучшение ситуации в сфере безопасности, реакцию на возможную дальнейшую эскалацию, сотрудничество по энергетическому кризису и инфляции", - добавил де Кроо.
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