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В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022
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В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии
В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022
В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии
Отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции, уверен премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:01
2022-10-06T14:01
александер де кро
владимир джабаров
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россия
белоруссия
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совет федерации рф
генеральная ассамблея оон
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции, уверен премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. Во встрече всего принимают участие более сорока государств."О важности этого мероприятия свидетельствует уровень участия в нем. Здесь вся Европа за исключением двух стран - России и Белоруссии. Это свидетельствует о том, насколько они изолированы", - сказал де Кроо журналистам перед началом встречи в верхах.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее с юмором исключила все намеки изоляции России на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, назвала изоляцию РФ "тягостной", добавив, что ждали ее в Нью-Йорке с десятком наших друзей."Сегодня мы обсуждаем крайне важные темы: стабильность европейского континента, наши действия, направленные на улучшение ситуации в сфере безопасности, реакцию на возможную дальнейшую эскалацию, сотрудничество по энергетическому кризису и инфляции", - добавил де Кроо.
https://ria.ru/20220924/oon-1819099506.html
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александер де кро, владимир джабаров, владимир путин, россия, белоруссия, бельгия, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, в мире, санкции в отношении россии
Александер де Кро, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Бельгия, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Санкции в отношении России
14:01 06.10.2022
 
В Бельгии уверены в изоляции России и Белоруссии

Премьер Бельгии Александер де Кроо уверен в изоляции России и Белоруссии

© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции, уверен премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием лидеров стран Евросоюза и не входящих в союз европейских государств. Во встрече всего принимают участие более сорока государств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 02:36
Захарова с юмором высказалась об "изоляции" России на Генассамблее ООН
"О важности этого мероприятия свидетельствует уровень участия в нем. Здесь вся Европа за исключением двух стран - России и Белоруссии. Это свидетельствует о том, насколько они изолированы", - сказал де Кроо журналистам перед началом встречи в верхах.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее с юмором исключила все намеки изоляции России на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, назвала изоляцию РФ "тягостной", добавив, что ждали ее в Нью-Йорке с десятком наших друзей.
"Сегодня мы обсуждаем крайне важные темы: стабильность европейского континента, наши действия, направленные на улучшение ситуации в сфере безопасности, реакцию на возможную дальнейшую эскалацию, сотрудничество по энергетическому кризису и инфляции", - добавил де Кроо.
Посол Республики Мозамбик в РФ Жузе Матеуш Муария Катупха - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 14:45
Посол Мозамбика назвал мнение об изоляции России предрассудками
 
Александер де КроВладимир ДжабаровВладимир ПутинРоссияБелоруссияБельгияСовет Федерации РФГенеральная Ассамблея ООНВ миреСанкции в отношении России
 
 
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