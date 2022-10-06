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СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
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СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
Федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:33
2022-10-06T23:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, заявили источники.Как отмечает издание, прокурор Делавэра Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена в конце марта писала газета Wall Street Journal. По данным делового издания, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.
https://ria.ru/20220331/biznes-skhemy-1781183250.html
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в мире, хантер байден, джо байден, дональд трамп, сша, украина
В мире, Хантер Байден, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Украина
23:33 06.10.2022
 
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена

Washington Post: следствие собрало доказательства налоговых преступлений Байдена-младшего

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, заявили источники.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 23:11
Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена
Как отмечает издание, прокурор Делавэра Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.
О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена в конце марта писала газета Wall Street Journal. По данным делового издания, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.
Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.
Джо Байден с сыном Хантером Байденом - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 22:34
Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером
 
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