https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена

СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена - РИА Новости, 06.10.2022

СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена

Федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:33

2022-10-06T23:33

2022-10-06T23:33

в мире

хантер байден

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, заявили источники.Как отмечает издание, прокурор Делавэра Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена в конце марта писала газета Wall Street Journal. По данным делового издания, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.

https://ria.ru/20220331/biznes-skhemy-1781183250.html

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в мире, хантер байден, джо байден, дональд трамп, сша, украина