СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
Washington Post: следствие собрало доказательства налоговых преступлений Байдена-младшего
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Федеральные агенты, ведущие расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера, собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, заявили источники.
Как отмечает издание, прокурор Делавэра Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.
О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена в конце марта писала газета Wall Street Journal. По данным делового издания, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.
Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.
10 августа, 22:34Байден отправился в Южную Каролину с сыном Хантером