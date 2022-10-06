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Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.10.2022
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Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги"
Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.10.2022
Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги"
Новый сервис на "Госуслугах" будет автоматически сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:41
2022-10-06T11:41
общество
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
гибдд мвд рф
госуслуги
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый сервис на "Госуслугах" будет автоматически сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился производственный дефект, рассказали в Минцифры.В начале августа глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что сервис информирования через "Госуслуги" об отзывных программах автомобилей планируется запустить в этом году. Отзывы автомобилей определённых марок и годов выпуска периодически осуществляются производителями в случае обнаружения тех или иных конструкционных неисправностей - для их исправления. Эти работы бесплатны для владельцев автомобилей."На портале "Госуслуг" запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на "Госуслугах", - говорится в сообщении, опубликованном на канале Минцифры в мессенджере Telegram.Уточняется, что новый сервис министерство запустило совместно с Росстандартом. Кроме того, там напомнили, что с 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 миллиона автомобилей.Для того, чтобы можно было воспользоваться новой функцией, у пользователя должна быть подтвержденная запись на "Госуслугах", а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Самостоятельно искать информацию для проверки, находится ли машине в отзыве, не надо - оповещения будут автоматически поступать в раздел госпочты, уточняет министерство."В сообщении, которое придет в личный кабинет на "Госуслугах", будет написана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали... Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией", - пояснили в Минцифры.
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общество, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), гибдд мвд рф, госуслуги
Общество, Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), ГИБДД МВД РФ, Госуслуги
11:41 06.10.2022
 
Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги"

Минцифры: уведомления о необходимости ремонта автомобиля будут приходить на "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр КряжевРемонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый сервис на "Госуслугах" будет автоматически сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился производственный дефект, рассказали в Минцифры.
В начале августа глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что сервис информирования через "Госуслуги" об отзывных программах автомобилей планируется запустить в этом году. Отзывы автомобилей определённых марок и годов выпуска периодически осуществляются производителями в случае обнаружения тех или иных конструкционных неисправностей - для их исправления. Эти работы бесплатны для владельцев автомобилей.
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"На портале "Госуслуг" запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на "Госуслугах", - говорится в сообщении, опубликованном на канале Минцифры в мессенджере Telegram.
Уточняется, что новый сервис министерство запустило совместно с Росстандартом. Кроме того, там напомнили, что с 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 миллиона автомобилей.
Для того, чтобы можно было воспользоваться новой функцией, у пользователя должна быть подтвержденная запись на "Госуслугах", а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Самостоятельно искать информацию для проверки, находится ли машине в отзыве, не надо - оповещения будут автоматически поступать в раздел госпочты, уточняет министерство.
"В сообщении, которое придет в личный кабинет на "Госуслугах", будет написана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали... Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией", - пояснили в Минцифры.
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ОбществоАвтоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГИБДД МВД РФГосуслуги
 
 
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