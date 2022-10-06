https://ria.ru/20221006/avtomobil-1821915516.html

Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги"

Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги" - РИА Новости, 06.10.2022

Уведомления о необходимости ремонта машины будут приходить на "Госуслуги"

Новый сервис на "Госуслугах" будет автоматически сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:41

2022-10-06T11:41

2022-10-06T11:41

общество

авто

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

гибдд мвд рф

госуслуги

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый сервис на "Госуслугах" будет автоматически сообщать владельцу о том, что его автомобиль нуждается в ремонте, в частности, если в авто обнаружился производственный дефект, рассказали в Минцифры.В начале августа глава Росстандарта Антон Шалаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что сервис информирования через "Госуслуги" об отзывных программах автомобилей планируется запустить в этом году. Отзывы автомобилей определённых марок и годов выпуска периодически осуществляются производителями в случае обнаружения тех или иных конструкционных неисправностей - для их исправления. Эти работы бесплатны для владельцев автомобилей."На портале "Госуслуг" запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на "Госуслугах", - говорится в сообщении, опубликованном на канале Минцифры в мессенджере Telegram.Уточняется, что новый сервис министерство запустило совместно с Росстандартом. Кроме того, там напомнили, что с 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 миллиона автомобилей.Для того, чтобы можно было воспользоваться новой функцией, у пользователя должна быть подтвержденная запись на "Госуслугах", а также проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Самостоятельно искать информацию для проверки, находится ли машине в отзыве, не надо - оповещения будут автоматически поступать в раздел госпочты, уточняет министерство."В сообщении, которое придет в личный кабинет на "Госуслугах", будет написана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали... Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией", - пояснили в Минцифры.

https://ria.ru/20220901/to-1813598328.html

https://ria.ru/20221005/skidka-1821739365.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), гибдд мвд рф, госуслуги