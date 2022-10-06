https://ria.ru/20221006/avstriya-1821877762.html
В МИД оценили предложение Австрии о посредничестве в украинском кризисе
В МИД оценили предложение Австрии о посредничестве в украинском кризисе - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД оценили предложение Австрии о посредничестве в украинском кризисе
Нейтралитет Австрии, поддержавшей все антироссийские санкции ЕС, "размывается", поэтому разговоры о посреднических усилиях Вены по Украине теряют смысл, заявил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:16
2022-10-06T09:16
2022-10-06T10:03
политика
олег тяпкин
австрия
россия
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нейтралитет Австрии, поддержавшей все антироссийские санкции ЕС, "размывается", поэтому разговоры о посреднических усилиях Вены по Украине теряют смысл, заявил в интервью РИА Новости директор Третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин."С сожалением приходится констатировать, что на деле нейтралитет Австрии размывается. Австрийское правительство поддержало все антироссийские санкционные меры Евросоюза, отметилось резкими антироссийскими заявлениями, внесло свой вклад в cрежиссированную кампанию высылки российских дипломатов",- сказал Тяпкин."На этом фоне любые разговоры о каких-либо честных посреднических услугах этих стран теряют смысл", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, считает ли Москва Австрию нейтральной страной, которая могла бы представлять интересы Украины в России, и как оцениваются возможные посреднические перспективы Вены.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, олег тяпкин, австрия, россия, украина
Политика, Олег Тяпкин, Австрия, Россия, Украина
09:16 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
В МИД оценили предложение Австрии о посредничестве в украинском кризисе
Дипломат Тяпкин: нейтралитет Австрии, поддержавшей антироссийские санкции, размывается