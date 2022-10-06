https://ria.ru/20221006/arest-1822019294.html

В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских"

В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских" - РИА Новости, 06.10.2022

В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских"

В Санкт-Петербурге арестовали мигранта Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти после того, как тот повздорил с пассажирами автобуса, вступив в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:52

2022-10-06T16:52

2022-10-06T18:22

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали мигранта Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти после того, как тот повздорил с пассажирами автобуса, вступив в разговор о "русских и нерусских", сообщила объединенная пресс-служба судов города.Накануне полиция сообщила о задержании 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. В воскресенье вечером у него случился конфликт с семейной парой в автобусе № 208 — видео, на котором нетрезвый мужчина позволяет себе националистические высказывания, получило широкий резонанс в соцсетях. Городской главк СК возбудил против него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Как отмечают в судебной пресс-службе, Сапарбаев в автобусе "высказал фразы, содержащие положительную оценку враждебных действий группы лиц "нерусские", направленных против группы лиц "русские".Обвиняемый полностью признал вину, просил отправить его под домашний арест, уточняет пресс-служба судов Петербурга.По данным полиции, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне его уже задерживали за появление в общественном месте в пьяном виде. На видео, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мигрант просит прощения у "всех русских", утверждая, что был пьян и не помнит своих высказываний в автобусе.

https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821621158.html

https://ria.ru/20220214/migranty-1772758537.html

санкт-петербург

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия