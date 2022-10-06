16:52 06.10.2022 (обновлено: 18:22 06.10.2022)
В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских"
Приморский райсуд Петербурга арестовал героя видео о "русских и нерусских" в автобусе
© ГУ МВД России по г. СПб и ЛОЗадержанный участник конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
© ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали мигранта Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти после того, как тот повздорил с пассажирами автобуса, вступив в разговор о "русских и нерусских", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Накануне полиция сообщила о задержании 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. В воскресенье вечером у него случился конфликт с семейной парой в автобусе № 208 — видео, на котором нетрезвый мужчина позволяет себе националистические высказывания, получило широкий резонанс в соцсетях. Городской главк СК возбудил против него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Как отмечают в судебной пресс-службе, Сапарбаев в автобусе "высказал фразы, содержащие положительную оценку враждебных действий группы лиц "нерусские", направленных против группы лиц "русские".
Обвиняемый полностью признал вину, просил отправить его под домашний арест, уточняет пресс-служба судов Петербурга.
По данным полиции, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне его уже задерживали за появление в общественном месте в пьяном виде. На видео, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мигрант просит прощения у "всех русских", утверждая, что был пьян и не помнит своих высказываний в автобусе.