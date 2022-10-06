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В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских" - РИА Новости, 06.10.2022
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В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских"
В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских" - РИА Новости, 06.10.2022
В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских"
В Санкт-Петербурге арестовали мигранта Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти после того, как тот повздорил с пассажирами автобуса, вступив в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:52
2022-10-06T18:22
происшествия
санкт-петербург
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали мигранта Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти после того, как тот повздорил с пассажирами автобуса, вступив в разговор о "русских и нерусских", сообщила объединенная пресс-служба судов города.Накануне полиция сообщила о задержании 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. В воскресенье вечером у него случился конфликт с семейной парой в автобусе № 208 — видео, на котором нетрезвый мужчина позволяет себе националистические высказывания, получило широкий резонанс в соцсетях. Городской главк СК возбудил против него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Как отмечают в судебной пресс-службе, Сапарбаев в автобусе "высказал фразы, содержащие положительную оценку враждебных действий группы лиц "нерусские", направленных против группы лиц "русские".Обвиняемый полностью признал вину, просил отправить его под домашний арест, уточняет пресс-служба судов Петербурга.По данным полиции, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне его уже задерживали за появление в общественном месте в пьяном виде. На видео, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мигрант просит прощения у "всех русских", утверждая, что был пьян и не помнит своих высказываний в автобусе.
https://ria.ru/20221005/zaderzhanie-1821621158.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
16:52 06.10.2022 (обновлено: 18:22 06.10.2022)
 
В Петербурге арестовали героя видео о "русских и нерусских"

Приморский райсуд Петербурга арестовал героя видео о "русских и нерусских" в автобусе

© ГУ МВД России по г. СПб и ЛОЗадержанный участник конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
Задержанный участник конфликта в салоне рейсового автобуса в Санкт-Петербурге. Кадр из видео
© ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали мигранта Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти после того, как тот повздорил с пассажирами автобуса, вступив в разговор о "русских и нерусских", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Накануне полиция сообщила о задержании 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. В воскресенье вечером у него случился конфликт с семейной парой в автобусе № 208 — видео, на котором нетрезвый мужчина позволяет себе националистические высказывания, получило широкий резонанс в соцсетях. Городской главк СК возбудил против него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
5 октября, 10:21
В Петербурге задержали героя резонансного видео про "русских и нерусских"
Как отмечают в судебной пресс-службе, Сапарбаев в автобусе "высказал фразы, содержащие положительную оценку враждебных действий группы лиц "нерусские", направленных против группы лиц "русские".
Обвиняемый полностью признал вину, просил отправить его под домашний арест, уточняет пресс-служба судов Петербурга.
По данным полиции, мужчина зарабатывает на жизнь ремонтом и отделкой квартир в частном порядке. В июне его уже задерживали за появление в общественном месте в пьяном виде. На видео, распространенном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мигрант просит прощения у "всех русских", утверждая, что был пьян и не помнит своих высказываний в автобусе.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:27
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