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В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей

В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 06.10.2022

В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022" от лица правительства региона подписал восемь... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:59

2022-10-06T08:59

2022-10-06T12:49

ярославская область

экономика

михаил евраев

ярославская область

россия

ярославль

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

золотая осень (выставка)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022" от лица правительства региона подписал восемь инвестиционных соглашений на 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы подписали инвестиционные соглашения на серьезную сумму – 8 миллиардов рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской области. Агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития региона, и мы уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополнительный импульс развитию отрасли, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.В числе самых масштабных инвестпроектов по подписанным соглашениям – строительство в Ярославле предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий с суммой вложений 2 миллиарда рублей, увеличение мощностей завода по производству мороженого в Тутаеве до 6 тысяч тонн в месяц.Сообщается, что в рамках "Золотой осени" губернатор принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии стала продовольственная безопасность в России и мире. "У нас огромные возможности для роста в агропромышленном секторе. В Ярославской области очень большое количество земель, которые еще не находятся в обработке. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов – как из региона, так и со всей России", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с министерством сельского хозяйства РФ обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе. По словам Евраева, правительство Ярославской области плодотворно сотрудничает с Минсельхозом по строительству школ и других социальных объектов. Губернатор подчеркнул - в регионе важны не только новые производства, необходимо сделать так, чтобы люди жили в комфортной среде. "Улучшаются дороги, открываются дома культуры, школы, есть в достаточном количестве врачи. Это большой, комплексный проект по поддержке села", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Евраев добавил, что выставка "Золотая осень" – прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами. Он отметил, что на таких мероприятиях рождается очень много идей, которые потом воплощаются в жизнь.

https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил евраев, ярославская область, россия, ярославль, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), золотая осень (выставка)