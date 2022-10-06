08:59 06.10.2022 (обновлено: 12:49 06.10.2022)
В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей
Губернатор Евраев: в АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей
Зерна пшеницы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022" от лица правительства региона подписал восемь инвестиционных соглашений на 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы подписали инвестиционные соглашения на серьезную сумму – 8 миллиардов рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской области. Агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития региона, и мы уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополнительный импульс развитию отрасли, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что в рамках "Золотой осени" губернатор принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии стала продовольственная безопасность в России и мире. "У нас огромные возможности для роста в агропромышленном секторе. В Ярославской области очень большое количество земель, которые еще не находятся в обработке. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов – как из региона, так и со всей России", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с министерством сельского хозяйства РФ обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе. По словам Евраева, правительство Ярославской области плодотворно сотрудничает с Минсельхозом по строительству школ и других социальных объектов. Губернатор подчеркнул - в регионе важны не только новые производства, необходимо сделать так, чтобы люди жили в комфортной среде. "Улучшаются дороги, открываются дома культуры, школы, есть в достаточном количестве врачи. Это большой, комплексный проект по поддержке села", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Евраев добавил, что выставка "Золотая осень" – прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами. Он отметил, что на таких мероприятиях рождается очень много идей, которые потом воплощаются в жизнь.
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