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В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 06.10.2022
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Ярославская область
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В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей
В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 06.10.2022
В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022" от лица правительства региона подписал восемь... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:59
2022-10-06T12:49
ярославская область
экономика
михаил евраев
ярославская область
россия
ярославль
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
золотая осень (выставка)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022" от лица правительства региона подписал восемь инвестиционных соглашений на 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы подписали инвестиционные соглашения на серьезную сумму – 8 миллиардов рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской области. Агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития региона, и мы уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополнительный импульс развитию отрасли, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.В числе самых масштабных инвестпроектов по подписанным соглашениям – строительство в Ярославле предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий с суммой вложений 2 миллиарда рублей, увеличение мощностей завода по производству мороженого в Тутаеве до 6 тысяч тонн в месяц.Сообщается, что в рамках "Золотой осени" губернатор принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии стала продовольственная безопасность в России и мире. "У нас огромные возможности для роста в агропромышленном секторе. В Ярославской области очень большое количество земель, которые еще не находятся в обработке. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов – как из региона, так и со всей России", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с министерством сельского хозяйства РФ обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе. По словам Евраева, правительство Ярославской области плодотворно сотрудничает с Минсельхозом по строительству школ и других социальных объектов. Губернатор подчеркнул - в регионе важны не только новые производства, необходимо сделать так, чтобы люди жили в комфортной среде. "Улучшаются дороги, открываются дома культуры, школы, есть в достаточном количестве врачи. Это большой, комплексный проект по поддержке села", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Евраев добавил, что выставка "Золотая осень" – прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами. Он отметил, что на таких мероприятиях рождается очень много идей, которые потом воплощаются в жизнь.
https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html
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экономика, михаил евраев, ярославская область, россия, ярославль, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), золотая осень (выставка)
Ярославская область, Экономика, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Ярославль, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Золотая осень (выставка)
08:59 06.10.2022 (обновлено: 12:49 06.10.2022)
 
В АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей

Губернатор Евраев: в АПК Ярославской области вложат восемь миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022" от лица правительства региона подписал восемь инвестиционных соглашений на 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы подписали инвестиционные соглашения на серьезную сумму – 8 миллиардов рублей, это более тысячи новых рабочих мест в Ярославской области. Агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития региона, и мы уделяем огромное внимание предприятиям, работающим в этом секторе. Новые проекты и инвестиции дадут дополнительный импульс развитию отрасли, будут способствовать укреплению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
В числе самых масштабных инвестпроектов по подписанным соглашениям – строительство в Ярославле предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий с суммой вложений 2 миллиарда рублей, увеличение мощностей завода по производству мороженого в Тутаеве до 6 тысяч тонн в месяц.
Сообщается, что в рамках "Золотой осени" губернатор принял участие в обсуждении важных для страны вопросов. Главной темой пленарной сессии стала продовольственная безопасность в России и мире. "У нас огромные возможности для роста в агропромышленном секторе. В Ярославской области очень большое количество земель, которые еще не находятся в обработке. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов – как из региона, так и со всей России", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 15:15
Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными
Губернатор сообщил, что главы регионов совместно с министерством сельского хозяйства РФ обсуждали дальнейшее развитие инфраструктуры на селе. По словам Евраева, правительство Ярославской области плодотворно сотрудничает с Минсельхозом по строительству школ и других социальных объектов. Губернатор подчеркнул - в регионе важны не только новые производства, необходимо сделать так, чтобы люди жили в комфортной среде. "Улучшаются дороги, открываются дома культуры, школы, есть в достаточном количестве врачи. Это большой, комплексный проект по поддержке села", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Евраев добавил, что выставка "Золотая осень" – прекрасная площадка для обмена идеями с коллегами из других регионов и федеральными ведомствами. Он отметил, что на таких мероприятиях рождается очень много идей, которые потом воплощаются в жизнь.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке Золотая осень – 2022 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 15:24
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Ярославская областьЭкономикаМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссияЯрославльМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Золотая осень (выставка)
 
 
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