https://ria.ru/20221006/aes-1821880317.html

Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику

Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику - РИА Новости, 06.10.2022

Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику

Антироссийские санкции ЕС не повлияли на сотрудничество РФ с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2", Москва рассчитывает, что оно пройдет по графику, заявил в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:32

2022-10-06T09:32

2022-10-06T10:03

в мире

олег тяпкин

петер сийярто

москва

россия

венгрия

аэс "пакш"

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС не повлияли на сотрудничество РФ с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2", Москва рассчитывает, что оно пройдет по графику, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."На сегодняшний день все совместные проекты с Венгрией в сфере атомной энергетики реализовываются в штатном режиме. Ситуация не претерпела негативных изменений и в контексте известных пакетов антироссийских санкций Евросоюза. Стороны в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Рассчитываем, что этот флагманский проект нашего взаимодействия будет осуществлен в соответствии с установленным графиком", - сказал дипломат.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добился исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220913/energobloki-1816365778.html

https://ria.ru/20220913/paksh-1816364136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, олег тяпкин, петер сийярто, москва, россия, венгрия, аэс "пакш", евросоюз, аэс "пакш-2"