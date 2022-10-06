Рейтинг@Mail.ru
Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/aes-1821880317.html
Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику
Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику - РИА Новости, 06.10.2022
Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику
Антироссийские санкции ЕС не повлияли на сотрудничество РФ с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2", Москва рассчитывает, что оно пройдет по графику, заявил в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:32
2022-10-06T10:03
в мире
олег тяпкин
петер сийярто
москва
россия
венгрия
аэс "пакш"
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740825285_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_906f7e4ea44ecac9e81432f0c2ee9edf.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС не повлияли на сотрудничество РФ с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2", Москва рассчитывает, что оно пройдет по графику, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."На сегодняшний день все совместные проекты с Венгрией в сфере атомной энергетики реализовываются в штатном режиме. Ситуация не претерпела негативных изменений и в контексте известных пакетов антироссийских санкций Евросоюза. Стороны в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Рассчитываем, что этот флагманский проект нашего взаимодействия будет осуществлен в соответствии с установленным графиком", - сказал дипломат.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добился исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220913/energobloki-1816365778.html
https://ria.ru/20220913/paksh-1816364136.html
москва
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740825285_186:39:1200:800_1920x0_80_0_0_8b9f3997fb82fb589e3d9652e37dc6ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олег тяпкин, петер сийярто, москва, россия, венгрия, аэс "пакш", евросоюз, аэс "пакш-2"
В мире, Олег Тяпкин, Петер Сийярто, Москва, Россия, Венгрия, АЭС "Пакш", Евросоюз, АЭС "Пакш-2"
09:32 06.10.2022 (обновлено: 10:03 06.10.2022)
 
Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику

Дипломат Тяпкин: Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС не повлияли на сотрудничество РФ с Венгрией по строительству АЭС "Пакш-2", Москва рассчитывает, что оно пройдет по графику, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"На сегодняшний день все совместные проекты с Венгрией в сфере атомной энергетики реализовываются в штатном режиме. Ситуация не претерпела негативных изменений и в контексте известных пакетов антироссийских санкций Евросоюза. Стороны в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства. Рассчитываем, что этот флагманский проект нашего взаимодействия будет осуществлен в соответствии с установленным графиком", - сказал дипломат.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добился исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 04:10Ядерные технологии
В "Росатоме" рассказали, когда запустят новые энергоблоки АЭС "Пакш"
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Читайте полный текст интервью >>>
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 03:12
"Росатом" начал земляные работы на строительстве энергоблоков АЭС "Пакш-2"
 
В миреОлег ТяпкинПетер СийяртоМоскваРоссияВенгрияАЭС "Пакш"ЕвросоюзАЭС "Пакш-2"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала