https://ria.ru/20221005/spetsoperatsiya-1821841306.html

Спецоперация, 5 октября: Запорожская АЭС перешла под управление России

Спецоперация, 5 октября: Запорожская АЭС перешла под управление России - РИА Новости, 05.10.2022

Спецоперация, 5 октября: Запорожская АЭС перешла под управление России

Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию - прерогатива президента РФ Владимира Путина, пока таких заявлений не было,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:23

2022-10-05T22:23

2022-10-05T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

денис пушилин

украина

россия

донецкая народная республика

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811784642_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_d592826e008e62066df4ba8f9429ed1e.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию - прерогатива президента РФ Владимира Путина, пока таких заявлений не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что определённые территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, также будут продолжены консультации с населением, которое изъявит желание жить с Россией.В среду Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Ход операцииСитуация на линии фронта на краснолиманском направлении в ДНР стабилизируется, линия обороны укрепляется, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.Российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29 над Николаевской областью, сообщило в среду министерство обороны РФ. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников.Киевские войска на николаево-криворожском направлении потеряли более 230 человек, 4 танка, 18 бронемашин, две гаубицы "Гвоздика", два миномета, 20 автомобилей, добавили в Минобороны.ВКС РФ в результате массированных ударов по подразделениям двух украинских бригад в Херсонской области уничтожили более 120-ти украинских военных, два танка и восемь боевых бронированных машин.Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки в Харьковской области, ДНР и ЛНР свыше 300 украинских военных. На купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам украинской 92-й механизированной бригады уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.Кроме того, в ходе боевых действий в районах населённых пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области потери украинской 14-й механизированной бригады составили 15 военнослужащих убитыми и до 40 ранеными. Были уничтожены семь боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.На краснолиманском направлении, по данным Минобороны, в районах населённых пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР нанесено массированное огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады войск Украины, в результате уничтожено более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.Огнем артиллерии в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы - 21 человек.На лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций украинских 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, добавили в Минобороны.Российская армия нанесла высокоточный удар ракетным комплексом "Искандер", в результате которого уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар". Кроме того, в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США.Ситуация вокруг Запорожской АЭСГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду направился в Киев, затем он прибудет в Россию. Как отмечается, в ходе этого визита глава МАГАТЭ продолжит переговоры, направленные на скорейшее согласование и внедрение охранной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Сам Гросси заявил, что проведет соответствующие консультации в связи с планами России взять под управление работу Запорожской АЭС.В среду Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, сообщил оператор всех атомных станций в РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил руководитель этой компании, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.Оценка состояния ЗАЭС и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время, сообщил руководитель новой эксплуатирующей компании ЗАЭС, бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Один из шести ранее отключенных реакторов на Запорожской АЭС, которые сейчас находятся в состоянии холодной остановки, планируется перезапустить, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси волен совершить еще один визит на Запорожскую АЭС, но такой необходимости сейчас нет. Он также добавил, что в Москве готовы изучать вопрос о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, поскольку цели, озвученные главой МАГАТЭ, полностью совпадают с российскими.ООН надеется на полное взаимодействие РФ и Киева с гендиректором МАГАТЭ во избежание действий, которые могли бы повлечь катастрофу на Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Он также заявил, что ООН приветствует готовность РФ гарантировать безопасность поездки группы по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, ждет проработки технических деталей. В среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что "естественно, российская сторона может гарантировать безопасность". Дипломат констатировал, что в аргументациях и ООН, и МКК очень много "надуманного". Он предположил, что "за этим что-то стоит - нежелание, видимо, узнать правду".Интеграция новых территорийПереформатирование специальной военной операции в контртеррористическую операцию - прерогатива президента РФ, главнокомандующего, на сегодняшний день таких заявлений не было, заявил Песков.Он пояснил, что определённые территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, также будут продолжены консультации с населением, которое изъявит желание жить с Россией. В указе главы государства по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия субъектов в состав РФ, добавил Песков.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства".Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским усиление поддержки Украины.Заявления Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ.Австрия не обращалась к России с инициативами по урегулированию ситуации вокруг Украины, добавил Песков.Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН подтвердил готовность Святого престола оказать содействие для мирного урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьер-министр ДНР о будущем металлургических заводов Мариуполя ДНР планирует восстановить металлургический завод Ильича в Мариуполе, а "Азовсталь" до 2035 преобразуют в индустриальный парк, рассказал в интервью РИА Новости премьер республики Хоценко 2022-10-05T22:23 true PT1M34S

Последствия обстрела ЖК "Европейский" в Киевском районе Донецка Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до трех, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. 2022-10-05T22:23 true PT2M10S

Минобороны РФ о потерях со стороны ВСУ Брифинг Минобороны РФ 2022-10-05T22:23 true PT5M44S

"Это мой долг" – ростовский мобилизованный о желании защищать родину Мобилизованные из Ростовской области, уже прибывшие в Донецк и проходящие обучение на местном полигоне, признались РИА Новости, что были рады получить повестку и отправиться выполнять свой долг. 2022-10-05T22:23 true PT2M48S

Работа следователей возле школы-интерната в Докучаевске, которую накануне обстреляли ВСУ Следователи осмотрели место вчерашнего украинского обстрела по школе-интернету в Докучаевске и зафиксировали там применение HIMARS с поражающими элементами, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-05T22:23 true PT1M09S

Путин: на Украине возвеличивали возрождение неонацизма Путин: на Украине возвеличивали возрождение неонацизма 2022-10-05T22:23 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, денис пушилин, украина, россия, донецкая народная республика, миг-29, запорожская аэс, магатэ, оон, референдумы на освобожденных территориях