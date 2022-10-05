https://ria.ru/20221005/sotsinitsiativy-1821685592.html

Ленобласть вошла в пятерку регионов по поддержке социальных инициатив

Ленобласть вошла в пятерку регионов по поддержке социальных инициатив - РИА Новости, 05.10.2022

Ленобласть вошла в пятерку регионов по поддержке социальных инициатив

Ленинградская область заняла пятое место по итогам реализации механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социального... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:06

2022-10-05T14:06

2022-10-05T14:06

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Ленинградская область заняла пятое место по итогам реализации механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социального предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития России рейтинг.Рейтинг учитывает уровень доступности для НКО участия в конкурсах и получения грантов, развитие социального предпринимательства и его поддержку. По словам собеседника агентства, за год регион поднялся на шесть позиций, хотя еще два года назад занимал 23 место."В течение двух последних лет в Ленобласти была реализована реформа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Мы сделали ставку на поддержку и развитие социальных общественных инициатив, которые, в свою очередь, стали опорой устойчивого социального развития Ленинградской области", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В Минэкономразвития в комментариях результатов рейтинга отметили, что регионы из первой десятки используют форматы открытых данных и свободных публичных лицензий, применяют социальный заказ, оказывают поддержка практически всем зарегистрированным на территории региона социальным предприятиям за счет региональных средств, а также реализуют мероприятия в рамках муниципальных программ по поддержке СО НКО в большинстве муниципальных районов и городских округов.

https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818223479.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)