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Ленобласть вошла в пятерку регионов по поддержке социальных инициатив
Ленобласть вошла в пятерку регионов по поддержке социальных инициатив - РИА Новости, 05.10.2022
Ленобласть вошла в пятерку регионов по поддержке социальных инициатив
Ленинградская область заняла пятое место по итогам реализации механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социального... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:06
2022-10-05T14:06
2022-10-05T14:06
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Ленинградская область заняла пятое место по итогам реализации механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социального предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития России рейтинг.Рейтинг учитывает уровень доступности для НКО участия в конкурсах и получения грантов, развитие социального предпринимательства и его поддержку. По словам собеседника агентства, за год регион поднялся на шесть позиций, хотя еще два года назад занимал 23 место."В течение двух последних лет в Ленобласти была реализована реформа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Мы сделали ставку на поддержку и развитие социальных общественных инициатив, которые, в свою очередь, стали опорой устойчивого социального развития Ленинградской области", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В Минэкономразвития в комментариях результатов рейтинга отметили, что регионы из первой десятки используют форматы открытых данных и свободных публичных лицензий, применяют социальный заказ, оказывают поддержка практически всем зарегистрированным на территории региона социальным предприятиям за счет региональных средств, а также реализуют мероприятия в рамках муниципальных программ по поддержке СО НКО в большинстве муниципальных районов и городских округов.
https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818223479.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Ленинградская область заняла пятое место по итогам реализации механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и социального предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития России рейтинг.
Рейтинг учитывает уровень доступности для НКО участия в конкурсах и получения грантов, развитие социального предпринимательства и его поддержку. По словам собеседника агентства, за год регион поднялся на шесть позиций, хотя еще два года назад занимал 23 место.
"В течение двух последних лет в Ленобласти была реализована реформа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Мы сделали ставку на поддержку и развитие социальных общественных инициатив, которые, в свою очередь, стали опорой устойчивого социального развития Ленинградской области", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
В Минэкономразвития в комментариях результатов рейтинга отметили, что регионы из первой десятки используют форматы открытых данных и свободных публичных лицензий, применяют социальный заказ, оказывают поддержка практически всем зарегистрированным на территории региона социальным предприятиям за счет региональных средств, а также реализуют мероприятия в рамках муниципальных программ по поддержке СО НКО в большинстве муниципальных районов и городских округов.