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На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой - РИА Новости, 05.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821703938.html
На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой
На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой - РИА Новости, 05.10.2022
На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой
Песен Аллы Пугачевой нет в эфире "Русского радио" из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:35
2022-10-05T18:56
шоубиз
общество
алла пугачева
максим галкин
россия
европейская медиагруппа
"русская медиагруппа"
telegram (приложение)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Песен Аллы Пугачевой нет в эфире "Русского радио" из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской Медиагруппы".Отмечается, что "Русское радио" и другие станции "Русской Медиагруппы" ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям."Наша задача – удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на попадание или отсутствие песен в эфире", – пояснили в компании.С таком же позицией выступили и в "Европейской медиагруппе", куда входят в том числе радиостанции "Ретро FM" и "Дорожное радио". "При формировании плей-листа музыкальные редакторы радиостанций "Европейской медиагруппы" ориентируются на топ-чарты, специальные исследования с фокус-группами и, конечно, хит-парады, в рамках которых слушатели сами голосуют за те песни, которые хотят услышать в эфире. Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории", – сказал РИА Новости руководитель пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антон Коробков-Землянский. При этом в эфире "Ретро FM" звучат песни Аллы Борисовны, выпущенные более чем 20 лет назад. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций.В сентябре министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, алла пугачева, максим галкин, россия, европейская медиагруппа, "русская медиагруппа", telegram (приложение), новости культуры
Шоубиз, Общество, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Европейская медиагруппа, "Русская медиагруппа", Telegram (приложение), Новости культуры
14:35 05.10.2022 (обновлено: 18:56 05.10.2022)
 
На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой

На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой тем, что у нее нет новых треков

© Фото : Никита ПалшковАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Никита Палшков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Песен Аллы Пугачевой нет в эфире "Русского радио" из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
"Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире "Русского радио" нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории. Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций – это их личное дело и эфирная политика", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Русское радио" и другие станции "Русской Медиагруппы" ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям.
"Наша задача – удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на попадание или отсутствие песен в эфире", – пояснили в компании.
С таком же позицией выступили и в "Европейской медиагруппе", куда входят в том числе радиостанции "Ретро FM" и "Дорожное радио".
"При формировании плей-листа музыкальные редакторы радиостанций "Европейской медиагруппы" ориентируются на топ-чарты, специальные исследования с фокус-группами и, конечно, хит-парады, в рамках которых слушатели сами голосуют за те песни, которые хотят услышать в эфире. Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории", – сказал РИА Новости руководитель пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антон Коробков-Землянский.
При этом в эфире "Ретро FM" звучат песни Аллы Борисовны, выпущенные более чем 20 лет назад.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций.
В сентябре министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
17:33Шоубиз
"ГПМ Радио" объяснил эфир без песен Пугачевой вкусами аудитории
 
ШоубизОбществоАлла ПугачеваМаксим ГалкинРоссияЕвропейская медиагруппа"Русская медиагруппа"Telegram (приложение)Новости культуры
 
 
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