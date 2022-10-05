https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821703938.html

На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой

На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой - РИА Новости, 05.10.2022

На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой

Песен Аллы Пугачевой нет в эфире "Русского радио" из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:35

2022-10-05T14:35

2022-10-05T18:56

шоубиз

общество

алла пугачева

максим галкин

россия

европейская медиагруппа

"русская медиагруппа"

telegram (приложение)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Песен Аллы Пугачевой нет в эфире "Русского радио" из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской Медиагруппы".Отмечается, что "Русское радио" и другие станции "Русской Медиагруппы" ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям."Наша задача – удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на попадание или отсутствие песен в эфире", – пояснили в компании.С таком же позицией выступили и в "Европейской медиагруппе", куда входят в том числе радиостанции "Ретро FM" и "Дорожное радио". "При формировании плей-листа музыкальные редакторы радиостанций "Европейской медиагруппы" ориентируются на топ-чарты, специальные исследования с фокус-группами и, конечно, хит-парады, в рамках которых слушатели сами голосуют за те песни, которые хотят услышать в эфире. Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории", – сказал РИА Новости руководитель пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антон Коробков-Землянский. При этом в эфире "Ретро FM" звучат песни Аллы Борисовны, выпущенные более чем 20 лет назад. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что песни Пугачевой пропали из эфира радиостанций.В сентябре министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821773842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

общество, алла пугачева, максим галкин, россия, европейская медиагруппа, "русская медиагруппа", telegram (приложение), новости культуры